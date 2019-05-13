Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молокаГазета.Ru 03:33
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ". По словам экспертов, это может произойти, так как производители не успеют в срок перейти на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС).
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В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники
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Голикова выступила против сокращения выходных в мае
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Происшествия
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Общество
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Футбол
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Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу
Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
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На юге Красноярского края пьяный отец до смерти забил 8-месячную дочь
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ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
В Екатеринбурге задержан бывший командующий ПВО ЛНР Владимир Муратов
В Екатеринбурге задержан бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владимир Муратов, об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 06:31
Футбол
Роналду оскорбил защитника «Ромы» Флоренци
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 06:33
Общество
В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов
В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.
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Общество
В Москве дожди сменятся солнечными холодами
Как рассказала специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк, в первой половине недели пройдут кратковременные дожди и грозы .
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Общество
IKEA откроет первый магазин в черте Москвы 27 июня
Обновлено в 06:05
Политика
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Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов.
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Обновлено в 04:51
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"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов", - заявил Хан.
Обновлено в 04:51
Интернет
«МегаФон» предлагает москвичам утроить трафик, взмахнув смартфоном
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На майские праздники в Крым с Украины въехали более 100 тысяч человек
На майские праздники в Крым со стороны Украины въехали более 100 тысяч гостей из дальнего и ближнего зарубежья.
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Космос
Россияне выйдут в открытый космос на шесть с половиной часов
Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), выйдут в открытый космос на шесть с половиной часов.
Обновлено в 04:39
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Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Общество
Жившая в квартире с сотней крыс девочка переехала в соцгостиницу
Подразделение по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поставило на профилактический учёт семью восьмилетней девочки, которой пришлось жить в квартире с сотней декоративных крыс.
Обновлено в 05:28
Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
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Происшествия
Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа
Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.
Обновлено в 05:23
Происшествия
СК сообщил об идентификации 40 погибших в авиакатастрофе в Шереметьево
Тела 40 погибших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево идентифицированы.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве
Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56