В России предупредили о возможных перебоях с поставками молокаГазета.Ru 03:33

Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ". По словам экспертов, это может произойти, так как производители не успеют в срок перейти на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС).

В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока

Происшествия В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники В Казани школьник с пистолетом попытался взять в заложники учеников и учителя. Инцидент произошел в гимназии № 7.

Спорт Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.

Общество Голикова выступила против сокращения выходных в мае Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что против сокращения праздничных дней в мае. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Кокорин и Мамаев будут ходатайствовать об УДО Александр Кокорин был приговорен к году и шести месяцам заключения в колонии общего режима, Павел Мамаев получил на месяц меньше.

Общество Правила получения детских пособий упростили в России Поправки в закон об упрощении правил получения детских пособий на территории Российской Федерации вступили в силу 12 мая.

Музыка Рекордное количество заявок поступило на конкурс имени Чайковского Около 1 тысячи заявок из 58 стран поступило на конкурс имени Петра Чайковского, сказала вице-премьер РФ, сопредседатель оргкомитета конкурса Ольга Голодец.

Происшествия Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.

Экономика ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.

Политика В Екатеринбурге задержан бывший командующий ПВО ЛНР Владимир Муратов В Екатеринбурге задержан бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владимир Муратов, об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.

Футбол Роналду оскорбил защитника «Ромы» Флоренци Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии.

Общество В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.

Общество В Москве дожди сменятся солнечными холодами Как рассказала специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк, в первой половине недели пройдут кратковременные дожди и грозы .

Политика Против Порошенко начали расследование о давлении на судей Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов.

Шоу-бизнес Молодая жена Александра Цекало нашла подход к детям Виктории Галушки Очаровательная молодая супруга смогла не только покорить сердце возлюбленного, но и всего за несколько месяцев найти подход к его детям от предыдущего брака.

Политика Европа потребовала Зеленского вернуть огромные долги "Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов", - заявил Хан.

Интернет «МегаФон» предлагает москвичам утроить трафик, взмахнув смартфоном Компания "МегаФон" с 13 мая предлагает московским абонентам утроить гигабайты трафика на полгода.

Политика На майские праздники в Крым с Украины въехали более 100 тысяч человек На майские праздники в Крым со стороны Украины въехали более 100 тысяч гостей из дальнего и ближнего зарубежья.

Космос Россияне выйдут в открытый космос на шесть с половиной часов Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), выйдут в открытый космос на шесть с половиной часов.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Общество Жившая в квартире с сотней крыс девочка переехала в соцгостиницу Подразделение по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поставило на профилактический учёт семью восьмилетней девочки, которой пришлось жить в квартире с сотней декоративных крыс.

Политика Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.

Происшествия Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.

Происшествия СК сообщил об идентификации 40 погибших в авиакатастрофе в Шереметьево Тела 40 погибших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево идентифицированы.