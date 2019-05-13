Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молокаГазета.Ru 03:33
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ". По словам экспертов, это может произойти, так как производители не успеют в срок перейти на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС).
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Названы топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
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Из-за обновления ПО в Голландии вышли из строя браслеты для мониторинга осужденных
Представители Министерства правосудия и безопасности Нидерландов (Ministerie van Justitie en Veiligheid) сообщили, что в результате неудачного обновления ПО они на некоторое время лишились возможности отслеживать местонахождение подозреваемых, а также лиц, заключенных под домашний арест и отпущенных под залог.
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Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
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В самолет Меркель врезался автомобиль
В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.
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Политика
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Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
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«Говорит Москва» закрыла передачу Сергея Доренко «Подъём»
Утреннее шоу «Подъём», которое вел на радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко, закрыто.
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Экономика
В ЦБ РФ объяснили резкий обвал иностранных инвестиций в Россию
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Российский певец Сергей Лазарев хочет провести международный конкурс "Евровидение-2020" в Сочи.
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Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.
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