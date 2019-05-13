Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молокаГазета.Ru 03:33
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ". По словам экспертов, это может произойти, так как производители не успеют в срок перейти на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС).
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Общество
Аман Тулеев заявил о «пустоте вокруг» после своей отставки
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который возглавлял регион более 20 лет до весны прошлого года, дал интервью накануне своего 70-летнего юбилея и рассказал о своей жизни после ухода с поста главы Кузбасса.
Обновлено в 14:14
Транспорт
Генпрокуратура проверит работу частных камер фиксации нарушений ПДД
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Обновлено в 07:45
Авто
В России подешевел кроссовер Nissan Murano
Максимальное снижение рекомендованной розничной цены Nissan Murano (на 456 тыс. рублей) коснулось автомобиля с гибридной силовой установкой – в результате разница в цене между бензиновой и гибридной версиями с двигателями 3,5 V6 и 2,5 HEV в аналогичных комплектациях составила всего 40 тыс. рублей.
Обновлено в 07:45
Авто
Названы самые востребованные кроссоверы в России по итогам апреля
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 10:02
Музыка
Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград»
Музыкант Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград». На пресс-конференции Шнуров сообщил о своих дальнейших творческих планах.
Обновлено в 08:18
Общество
Минтруд расширил список профессий селян для надбавки к пенсии
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект, разработанный Министерством труда, в котором предлагается расширить список профессий сельских тружеников, которым будет выплачиваться надбавка к пенсии в 25%.
Обновлено в 13:56
Политика
Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Игры
7 панков из 10: игровые СМИ выставили первые оценки Rage 2
Игровые издания начали выставлять оценки новой Rage 2, которую id Software разработала совместно со шведской Avalanche Studios.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Экономика
Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского
Национальный банк Украины проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского, намерен подать кассационную жалобу, сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Казани школьник с пистолетом взял одноклассников в заложники
Инцидент произошел сегодня, 13 мая, в гимназии №7 в городе Казань. По предварительной информации, школьнику 17 лет.
Обновлено в 05:41
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта
Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие
Путин в Казани рассказал о возможном увеличении контракта по Ту-160
Президент России Владимир Путин во время беседы с сотрудниками авиазавода имени Горбунова в Казани рассказал, что объемы контракта по стратегическим ракетоносцам Ту-160 могут увеличиться.
Обновлено в 10:30
Общество
По всей России бушуют лесные пожары. Горят более 40 тыс. га земли
В Иркутской области горят 10 тыс. га земли. Большая часть пожаров прошла по лесным территориям, горела трасса Иркутск-Ангарск.
Обновлено в 11:19
Политика
Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского
Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента страны.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Канадские моряки отказались служить без Wi-Fi
Королевский флот Канады снял запрет на корабельный Wi-Fi в феврале.
Обновлено в 04:36
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Гаджеты
Верховный суд разрешил пользователям Apple подать антимонопольный иск
Придется раскошелиться Верховный суд США разрешил пользователям App Store подать антимонопольный иск против компании Apple, сообщает CNBC.
Обновлено в 11:51
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Что предлагает Минсельхоз Минсельхоз подготовил поправки в закон "О ветеринарии", которые предусматривают запрет на ввоз для личного потребления животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес
Директор Алсу опроверг засекречивание расследования итогов «Голоса»
По словам Фадеева, никто из членов семьи победительницы детского «Голоса» Микеллы Абрамовой не обращался к компании Talpa и другим организациям, имеющим отношение к шоу.
Обновлено вчера в 09:04
Армия и оружие
В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными из Донбасса
В киевский военный клинический госпиталь прибыл борт из Донбасса с тяжелоранеными бойцами, сообщила в социальных сетях волонтер Наталья Юсупова.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Обновлено в 08:41
Спорт
Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Происшествия
Рестлер Серебряный Король умер во время боя в Лондоне
Обновлено вчера в 14:29
Армия и оружие
При обстреле боевиками сирийского города погибли дети
Обновлено в 14:05