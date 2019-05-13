Экономика

В России предупредили о возможных перебоях с поставками молокаГазета.Ru 03:33

Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ". По словам экспертов, это может произойти, так как производители не успеют в срок перейти на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Производители молока предупреждают о возможных перебоях в ближайшее время

Эхо Москвы09:32

Россельхознадзор ответил на сообщения о возможных перебоях поставок молока

РИА Новости08:26

Молоко убегает из федеральных сетей

Коммерсантъвчера в 17:57

В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока

Газета.Ru03:33

Россию предупредили о перебоях с молоком в магазинах, школах и детсадах

Lenta.ru02:23

Молочники предупредили о последствиях введения электронной ветеринарной сертификации

Ведомости00:17

Россельхознадзор опроверг информацию о перебоях с поставками молока

Российская газета06:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Авто

Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России

Обновлено в 00:15
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира, проходящем в Словакии.
Обновлено в 12:30
Политика

Программа переговоров Лаврова и Помпео 14 мая не изменилась

Отмечается, что переговоры госсекретаря США Майка Помпео и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова должны состояться 14 мая в Сочи.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Здоровье

Ученые разрешили ежедневно выпивать не более 6 чашек кофе

Исследование показало, что шесть чашек кофе в день являются безопасным порогом для здоровья.
Обновлено в 10:10
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором иерархи различных религиозных конфессий обращаются с посланием мира к жителям Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:29
Политика

Великобритания сменит посла в России

Броннерт, занимающая в британском внешнеполитическом ведомстве пост директора по экономическим и глобальным вопросам, вступит в должность в 2020 году, сменив нынешнего посла в Москве Лори Бристоу.
Обновлено в 11:40
Политика

На Украине заявили о действительности российских паспортов, выданных жителям ЛНР и ДНР, только в Ростовской области

«Оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об «ограниченных возможностях» и будет действителен только на территории Ростовской области», - заявил Гуцуляк.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

Матильда Шнурова пошла по стопам Волочковой

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова Теперь же Матильда Шнурова (напомним, в мае 2018 года Матильда и Сергей Шнуровы развелись после 8 лет брака) взялась за то же самое.
Обновлено в 12:57
Происшествия

В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды

Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

Обновлено в 08:38
Политика

Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:18
Общество

Аман Тулеев: трагедия в «Зимней вишне» сильно подкосила здоровье

Обновлено в 00:37
Экономика

Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей

В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

Вокзалы, аэропорт и торговые центры эвакуировали в Липецке

Сегодня в Липецке, во второй половине дня, началась эвакуация посетителей сразу целого ряда объектов.
Обновлено в 11:57
Происшествия

В крупных городах Ставрополья эвакуировали ТЦ и автовокзалы

В социальных сетях появились многочисленные сообщения об эвакуации в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Минводах и Ессентуках.
Обновлено в 12:07
Происшествия

СК заявил об опознании 40 погибших в катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Тела 40 погибших в авиакатастрофе с участием самолета SSJ 100 5 мая в Шереметьево идентифицированы, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
Обновлено в 06:44
Экономика

PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд

Венесуэльская PDVSA в I квартале снизила долг перед "Роснефтью" до $1,8 млрд, погашение задолженности осуществляется в соответствии с графиком.
Обновлено в 11:37
Здоровье

Почти 38 миллионов россиян сдали тест на ВИЧ

Почти 38 миллионов россиян сдали тест на ВИЧ-инфекцию. Такие данные представило Министерство здравоохранения РФ, подводя итоги 2018 года.
Обновлено вчера в 22:28
Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика

В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского

Народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая.
Обновлено в 12:06
Экономика

«Автодор» построил менее половины запланированных дорог

Госкомпания «Автодор» показала худший результат за 10 лет своего существования, выполнив менее 50% плана за 2018 год.
Обновлено в 09:33
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 08:14
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Шоу-бизнес

СМИ сообщили, что Алина Кабаева родила двойню

СМИ сообщили, что 36-летняя гимнастка Алина Кабаева стала мамой и родила двойню.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие

В Севастополе отмечают День Черноморского флота России

В Севастополе сегодня проходят праздничные мероприятия по случаю 236-й годовщины создания Черноморского флота России.
Обновлено в 07:36
Политика

Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду американской стороне.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными из Донбасса

В киевский военный клинический госпиталь прибыл борт из Донбасса с тяжелоранеными бойцами, сообщила в социальных сетях волонтер Наталья Юсупова.
Обновлено в 11:26
Футбол

Дзаньоло может перейти в «Тоттенхэм»

19-летний Дзаньоло перешёл в «Рому» летом 2018 года из «Интера». Сумма трансфера составила € 4,5 млн.
Обновлено в 11:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное