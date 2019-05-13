В России предупредили о возможных перебоях с поставками молокаГазета.Ru 03:33

Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ". По словам экспертов, это может произойти, так как производители не успеют в срок перейти на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС).

В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока

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