Экономика

В России предупредили о росте цен на мясоГазета.Ru вчера в 22:50

В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
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Не в корову корм: бизнес предупредил о риске подорожания мяса

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.
Известиявчера в 17:02

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Цены на мясо могут подскочить на 10%

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РБКвчера в 18:11

«Известия»: Минфин России требует от импортеров доплатить НДС на кормовые добавки

ТАСС02:53
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В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя

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Представлена лимитированная версия Renault Duster Black Collector

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Генеральная прокуратура России выступила с предложением установить административную ответственность за эксплуатацию установленных с нарушениями камер фотовидеофиксации на дорогах.
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Шоу-бизнес

Николай Басков прервал гастрольную деятельность из-за смерти отца

На 68-м году жизни умер отец Николая Баскова – Виктор Владимирович. Причины смерти пока неизвестны.
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
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