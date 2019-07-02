Экономика

В России предупредили о росте цен на мясоГазета.Ru вчера в 22:50

В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
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Не в корову корм: бизнес предупредил о риске подорожания мяса

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.
Известиявчера в 17:02

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Экономист объяснил, кто может остановить рост цен на мясо

URA.Ru05:23

Цены на мясо могут подскочить на 10%

Газета.Ru03:08

Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%

Известиявчера в 19:09

«Известия» сообщили об угрозе роста цен на мясо

РИА Новостивчера в 23:42

СМИ не исключили роста цен на мясную продукцию в России

RT на русскомвчера в 21:09

Мясо может подорожать на 10% из-за доначисления НДС на корма

РБКвчера в 18:11

«Известия»: Минфин России требует от импортеров доплатить НДС на кормовые добавки

ТАСС02:53
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Общество

В Госдуме призвали красноярского губернатора ответить за свои слова

Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за свои грубые слова в адрес местной жительницы.
Обновлено в 04:46
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

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Обновлено в 05:40
Спорт

Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023

Россия будет во второй раз принимать летнюю Универсиаду — ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году.
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Авто

Opel привезет в Россию еще одну модель

Возвращение Opel в Россию может ознаменоваться появлением еще одной коммерческой модели — Opel Combo Life.
Обновлено в 05:04
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Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний

Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Футбол

В УЕФА отреагировали на идею расширения РПЛ за счет иностранных клубов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на появившуюся инициативу расширения Российской премьер-лиги за счет участия в ней футбольных клубов из других стран, сообщает РБК.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Два волонтера ранены в результате обстрела в Донецкой области Украины

Двое медиков-волонтеров получили пулевые ранения в результате обстрела в Донецкой области Украины.
Обновлено в 05:46
Общество

Роскачество проверило мультизерновой хлеб

По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП

Согласно имеющейся информации, прием заказов на новый внедорожник УАЗ «Патриот» стартует уже в сентябре этого года одновременно с началом серийного производства модели.
Обновлено в 02:12
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой

Председатель делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским и главой МИДа страны Павлом Климкиным из-за ноты России по задержанным морякам, назвал главу государства невеждой.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Суд вынес приговор члену банды убийц с трассы М4 «Дон»

Участнику банды убийц с трассы М4 "Дон" Хазратхону Додохонову вынесли обвинительный приговор за попытку побега из здания Мособлсуда летом 2017 года.
Обновлено в 04:24
Авто

Audi представила новый «заряженный» седан Audi S8

Система полного привода Quattro с подруливающей задней осью и спортивным дифференциалом еще больше повышает маневренность нового Audi S8 как на низких, так и на высоких скоростях.
Обновлено в 01:31
Футбол

Бенитес возглавил «Далянь Ифан»

Испанский тренер Рафаэль Бенитес возглавил китайский «Далянь Ифан». Эту информацию подтвердил сам 59-летний специалист в своём «твиттере».
Обновлено в 05:08
Политика

Канерва заявил, что возвращение России в ПАСЕ — важный сигнал

Возвращение России в ПАСЕ — очень важный сигнал, заявил почётный председатель ПА ОБСЕ Илкка Канерва на секции по международной безопасности II Международного форума «Развитие парламентаризма».
Обновлено в 04:32
Единоборства

Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Происшествия

19-летняя екатеринбурженка уехала отдыхать на озеро и пропала в лесу

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Политика

Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

Обновлено вчера в 16:40
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
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Происшествия

В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя

В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Авто

Презентована лимитированная спецверсия Renault Duster Black Collector

Будут ли продавать в России Renault Duster Black Collector - пока неизвестно.
Обновлено вчера в 13:28
Общество

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено вчера в 18:54
Авто

Топ-10 самых дорогих машин на российском рынке возглавил Порше 911 GT

Эксперты аналитического агентства Автостат составили топ-10 самых дорогих машин, официально продающихся в России.
Обновлено в 03:09
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Политика

Россия заняла 51-е место в рейтинге паспортов мира

По итогам I квартала 2019 года Россия занимала 48-е место. Без виз россияне могли посетить 119 стран мира.
Обновлено в 05:44
Происшествия

У берегов Крыма яхта села на мель

Обновлено в 03:12
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено вчера в 19:39
Кино

Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети

Обновлено вчера в 22:38
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