Экономика

В России предупредили о росте цен на мясоГазета.Ru вчера в 22:50

В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
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Не в корову корм: бизнес предупредил о риске подорожания мяса

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

«Известия» сообщили об угрозе роста цен на мясо

РИА Новостивчера в 23:42

Минсельхоз предупредил о риске подорожания мяса

Вести.Ruвчера в 22:21

СМИ не исключили роста цен на мясную продукцию в России

RT на русскомвчера в 21:09

«Известия»: Минсельхоз предупредил о возможном росте цен на мясо

ТАССвчера в 20:38

Россиян предупредили о возможном подорожании мяса

News.ruвчера в 19:08

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

РБКвчера в 18:11

Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%

Известиявчера в 19:09
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли очередной удар по территории Сирии

Сегодня ночью самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам САА в окрестностях Дамаска, а также в провинции Хомс.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия

В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек

Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

Сотрудница московского зоопарка отогнала белого медведя веником

Сотрудница пригрозила медведю веником, однако не трогала зверя им. 1 июля на сайте столичной мэрии сообщили, что московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольеров больших панд, недавно поселившихся в павильоне "Фауна Китая".
Обновлено вчера в 22:58
Транспорт

В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь»

Обновлено вчера в 21:36
Хоккей

Просветов подписал контракт с «Аризоной»

«Аризона» объявила о подписании контракта новичка с российским голкипером Иваном Просветовым.
Обновлено вчера в 16:38
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Армия и оружие

Без Франции и Китая. Какой авианосец готовит Россия

Обновлено вчера в 07:35
Наука

Движение атомов в четвертом измерении подтвердил эксперимент

Обновлено вчера в 15:28
Общество

Россиянам предоставили пенсионную льготу

Возраст выхода на пенсию в России подняли с 1 января 2019 года. Для мужчин он вырос с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.
Обновлено вчера в 04:55
Гаджеты

Стало известно, сколько россияне тратят на смартфоны

В денежном же выражении рост во втором квартале составил 7,5%. Таким образом, россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:18
Политика

Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей

В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено вчера в 13:28
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58
Общество

В Японии более миллиона человек получили рекомендации эвакуироваться

Обновлено вчера в 02:39
Космос

Россия запустит «космические парусники» для изучения Солнца

Аппараты получили название «Ярило» и были разработаны совместно с Физическим институтом имени Лебедева РАН (ФИАН), который создал для них полезную нагрузку для изучения Солнца в рентгеновском диапазоне.
Обновлено вчера в 21:47
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

Девушка попыталась свести счеты с жизнью из-за попавших в сеть интимных фото

Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено вчера в 18:28
Политика

Джазовая певица Ирина Отиева призвала прекратить пиар Нино Катамадзе

Песков предположил, что грузинская певица многого не знает в плане политики.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия

В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера

Полицейские задержали приехавшую из ближнего зарубежья 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:05
Футбол

Игроку сборной Колумбии и его жене поступили угрозы за незабитый пенальти на Кубке Америки

На прошлой недели сборная Колумбии покинула турнир, проиграв Чили серию послематчевых пенальти — 5:4. Тесильо — единственный, кто не реализовал свою попытку.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия

В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
Обновлено вчера в 18:29
Хоккей

Панарин стал игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» с рекордной зарплатой

Обновлено вчера в 23:26
Общество

Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США

Обновлено вчера в 20:46
Происшествия

На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот

Более 20 гектаров торфяных болот горит в Карсовском крае Латвии, огонь может перекинутся на территорию России, говорится в сообщении Государственной пожарно-спасательной службы Латвии (ГПСС).
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море

Обновлено вчера в 20:09
Общество

В красноярском Канске из-за паводка введен режим ЧС

В городе Канске Красноярского края из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено 30 июня в 22:19
Транспорт

Цвета жизни: в России появится ГОСТ на светофоры

В России создадут ГОСТ на светофоры, его разработкой в этом году займется Росавтодор.
Обновлено вчера в 17:01
Энергетика

В Кузбассе более 2 000 шахтеров отправили во внеочередные отпуска

Предприятия угольной отрасли временно приостановили добычу угля энергетических марок, отправив в отпуска около 2 000 горняков.
Обновлено вчера в 08:54
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