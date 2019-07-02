Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.

с чего всё началось

В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.

В России предупредили о росте цен на мясо

Экономика Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.

Энергетика Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топлива Как сообщало ИА REGNUM, в России за три года спрос на газомоторное топливо вырос на 37% — до 598,2 млн кубометров.

Политика Сторонники Brexit устроили демарш в Европарламенте Депутаты Европарламента, поддерживающие Brexit, повернулись спиной к залу во время исполнения гимна ЕС.

Общество Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.

Политика В США планируют ввести пошлины на товары из ЕС В апреле торговое представительство уже предлагало ввести пошлины на товары из Евросоюза на сумму в 21 млрд долларов.

Политика Зеленский вновь потребовал от Рады уволить Луценко и Климкина Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой рассмотреть представление об увольнении генпрокурора страны Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.

Происшествия В Боливии обнаружен неизвестный ранее смертельный вирус От неизвестного вируса умер один человек, еще двое в реанимации. В Боливии обнаружен ранее неизвестный смертельный вирус.

Политика Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше» Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.

Транспорт В Краснодаре повысится стоимость проезда в общественном транспорте На брифинге в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управления 2 июля обсудили новую стоимость проезда в общественном транспорте города.

Политика В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой видно, как Усс во время визита в подтопленный город Канск резко реагирует на вопрос местной жительницы о том, видел ли он дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты.

Экономика Глава Нацбанка Грузии связал обесценивание лари со снижением турпотока Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что главная причина обесценивания грузинского лари - это ожидания населения в связи с сокращением туристического потока из России.

Общество Изучена причина наводнения в Иркутской области Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.

Наука На российском коллайдере впервые зафиксировали рождение семи пионов Специалисты из Института ядерной физики СО РАН, работающие на электрон-позитронном коллайдере ВЭПП-2000, впервые зафиксировали рождение семи пи-мезонов (пионов) при электрон-позитронной аннигиляции.

Армия и оружие На Кипре упала ракета с русскими буквами Глубокой ночью в понедельник на территории Турецкой республики Северного Кипра рядом с деревней Ташкент в 20 километрах к северо-востоку от Никосии упал и взорвался неизвестный объект.

Общество В России назвали ЕГЭ «провокацией» и предрекли его скорую отмену Руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения "Образования для всех" Сергей Комков заявил, что ЕГЭ является провокацией, которая будет отменена в ближайшие 10 лет, передает НСН.

Происшествия В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека Два человека погибли, еще пять человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении четырех легковых автомашин на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика В ЕС назвали условия возобновления торговых отношений с Россией Мальстрем указала на то, что ответственность за ситуацию в Украине лежит именно на РФ.

Авто Электромобиль Honda e полностью рассекречен На сайте издания 32cars.ru появились свежие снимки электрокара Honda e в ярко-зеленом окрасе.

Происшествия В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".