Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.

с чего всё началось

Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5—7%. Об этом сообщили в Московской торгово-промышленной палате. По мнению экспертов, рост цен на сладости обусловлен тем, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.

В России предупредили о риске подорожания кондитерских изделий

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