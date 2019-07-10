Макет авианосца представлен в павильоне салона. Как следует из описания проекта, корабль получит атомную энергетическую установку, водоизмещение «Ламантина» составит 80−90 тыс. тонн. Длина авианосца — 350 метров, автономность составит порядка 120 суток, скорость полного хода — 30 узлов.

Общество Польский суд отказался выдать Швеции россиянина, вывезшего своих детей Окружной суд Варшавы постановил не выдавать Швеции российского гражданина Дениса Лисова, который вывез из скандинавской страны трех своих дочерей, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

Шоу-бизнес Мать разрушила отношения Ирины Шейк и Брэдли Купера По слухам, в документах о разводе указано, что причиной расставания Брэдли Купера с Ириной Шейк была мать актера, миссис Глория Купер.

Общество В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной На Первом канале сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 миллиона.

Происшествия Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Происшествия В Сети объявили сбор средств для укравшей миллионы башкирской кассирши В соцсетях объявили сбор пожертвований для кассирши из Салавата Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей.

Шоу-бизнес Меган Маркл продолжает вести себя вызывающе Если Маркл продолжит и дальше вести себя в том же стиле, она рискует оттолкнуть от себя вообще всех своих поклонников.

Гаджеты «Лаборатория Касперского» нашла обновление шпионской программы FinSpy Компания «Лаборатория Касперского» нашла обновление программы для шпионажа FinSpy, способной читать данные из обычных и секретных чатов закодированных мессенджеров.

Футбол Заболотный тренируется с «Зенитом-2» Нападающий «Зенита» Антон Заболотный готовится к сезону с командой ПФЛ.

Политика В Берлине прокомментировали самочувствие Меркель Ранее у Меркель случился приступ дрожи во время встречи с премьером Финляндии в Берлине.

Политика Спикер Рады призвал провести парад в Киеве в День независимости Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил парад и предложил вместо этого выплатить премии военнослужащим Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал военных провести парад в День независимости в Киеве, передает РИА Новости.

Политика В Германии призвали снести памятник под Прохоровкой Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу, воздвигнутую на Прохоровском поле в память о солдатах, погибших в танковой битве под Прохоровкой летом 1943 года.

Политика Путин призвал компании не принюхиваться к высоким технологиям Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активно развивать высокотехнологичные направления во время встречи в Кремле с представителями крупных компаний РФ.

Политика Грузинские депутаты собрались в Москву Грузинские депутаты из оппозиционной партии «Альянс патриотов» прибудут в Москву и встретятся с членами Госдумы.

Общество «Дикси» открыла в Москве магазин нового формата Сеть "Дикси" открыла в Москве первый экспериментальный супермаркет с новым дизайном, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ритейлера.

Происшествия Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".

Политика Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.

Экономика Куйвашев встретился с вице-президентом Ирана по науке Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с вице-президентом Ирана по науке и технологиям Сареном Саттари.

Происшествия Три человека пострадали из-за урагана в Перми Три жителя Перми пострадали в результате сильнейшего урагана, который обрушился на город в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе местной станции скорой помощи.

Общество Собянин рассказал о мерах поддержки развития районов за пределами ТТК Мэрия Москвы сократила количество контрактов на строительство в центре столицы, направив ресурсы застройщиков за пределы ТТК.

Политика Депутаты предложили отстранить от должности главу Счетной палаты края Сергей Попов, первый заместитель председателя Законодательного собрания края Депутаты Законодательного собрания внимательно, корректно обсудили этот вопрос и вынесли решение двух комитетов о внесении проекта постановления Законодательного собрания о досрочном прекращении полномочий председателя Счетной палаты Красноярского края Татьяны Алексеевны Давыденко на сессию 11 июля.

Общество Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».