Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублейАБН вчера в 20:49
Первый в России квантовый телефон успешно прошел испытания и в скором времени он станет доступен пользователям. Телефон нового типа разработали в Центре квантовых технологий МГУ. Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
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с чего всё началось
Компания «Инфотекс» и Центр квантовых технологий МГУ представили первый в России телефон с квантовой защитой связи ViPNet QSS Phone, сообщил корреспондент «Ведомостей» с презентации.Ведомостивчера в 13:43
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Футбол
CAS оставил в силе отстранение «Рубина» от еврокубков
Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение УЕФА об отстранении "Рубина" от участия в еврокубках.
Обновлено в 12:44
Экономика
Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Политика
Трамп отреагировал на выступление Мюллера
Ранее 29 мая Мюллер заявил, что по итогам своего расследования о вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов не смог выдвинуть обвинения против Трампа.
Обновлено в 13:22
Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Политика
Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Игры
Square Enix покажет Marvel’s Avengers на E3 2019
Square Enix представит на E3 игру про «Мстителей» – Marvel’s Avengers. Разработкой игры занимаются Crystal Dynamics и Eidos Montreal.
Обновлено в 11:50
Кино
Скончался актер из «Крестного отца» Кармине Кариди
В Лос-Анджелесе скончался американский киноактер Кармине Кариди, известный своими ролями в гангстерской саге «Крестный отец».
Обновлено в 12:30
Наука
Ученые пытаются создать редкий вид аморфного льда
Исследователи работают над созданием редкого вида аморфного льда, возникновение которого отличается от общепринятой теории.
Обновлено вчера в 12:14
Армия и оружие
Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных
Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Обновлено вчера в 07:09
Общество
Сегодня сдавали ЕГЭ по математике
Пришла очередь ЕГЭ по математике, в этот день выпускники сдают и базовый и профильный уровни, что является очередным нововведением.
Обновлено в 05:51
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Происшествия
СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово
Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.
Обновлено в 10:45
Общество
Россельхознадзор поддержал запрет на ввоз мяса и молока из-за границы
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт поддержал запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 02:19
Политика
Парламентский замминистра будет участвовать в выборах британского премьера
Число кандидатов на пост британского главы правительства составляет 11 человек Парламентский замминистра по Brexit Джеймс Клеверли объявил о намерении принять участие в выборах премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии страны.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Авто
Появилось фото обновленного Renault Duster для России
По информации издания, опубликовавшего снимки, выпуск обновлённого Renault Duster начнётся во втором или третьем квартале 2020 года.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
На Украине прекратили сборку БТР-4
Обновлено в 11:14
Футбол
Кокорин и Мамаев могут начать тренерскую карьеру в колонии
Обновлено в 10:15
Футбол
В Баку полиция останавливает болельщиков «Арсенала» в майках Мхитаряна
Полиция Баку останавливает болельщиков "Арсенала" в майках с фамилией Генриха Мхитаряна, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:36
Общество
Тайский минкульт решил внести суп Том Ям в список наследия ЮНЕСКО
Правительство Таиланда намерено подать в ЮНЕСКО заявку на внесение тайского супа Том Ям с креветками (Tomyam Kung) в список мирового материального культурного наследия, сообщает в среду газета Bangkok Post.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
ЛНР отбила атаку украинской ДРГ
Военнослужащий диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины погиб, когда украинские силовики пытались проникнуть на территорию ЛНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции республики Яков Осадчий.
Обновлено в 13:25
Общество
Бывший король Бельгии сдал ДНК на установление его отцовства
Бывший король Бельгии 84-летний Альберт II сдал анализ ДНК для установления отцовства. Об этом 28 мая сообщает Reuters.
Обновлено в 01:57
Политика
Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Энергетика
Минфин и «Транснефть» обменялись упреками
Минфин выступает против снижения дивидендов «Транснефти» из-за выплаты ущерба за загрязнение хлорорганикой нефтепровода «Дружба», сообщил журналистам глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 09:47