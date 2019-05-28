Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублейАБН вчера в 20:49
Первый в России квантовый телефон успешно прошел испытания и в скором времени он станет доступен пользователям. Телефон нового типа разработали в Центре квантовых технологий МГУ. Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
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с чего всё началось
Компания «Инфотекс» и Центр квантовых технологий МГУ представили первый в России телефон с квантовой защитой связи ViPNet QSS Phone, сообщил корреспондент «Ведомостей» с презентации.Ведомостивчера в 13:43
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В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия
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Политика
Спецпрокурор Мюллер прекратил «российское дело» и объявил об отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вел вменяемое России "вмешательство" в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из минюста.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
Обновлено в 08:07
Футбол
Министр спорта Азербайджана не понимает, почему Мхитарян отказался лететь в Баку
Министр спорта Азербайжана Азад Рагимов рассказал BBC Sport о гарантиях, которые были готовы предоставить власти Азербайджана для армянского полузащитника "Арсенала" Генриха Мхитаряна на время финального матча Лиги Европы с "Челси", информирует BBC Sport.
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Происшествия
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Обновлено в 11:18
Космос
Российские космонавты вышли в открытый космос
Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли из люка стыковочного отсека "Пирс" МКС в открытый космос, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте НАСА.
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Политика
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Американский лидер Дональд Трамп примет решение о продлении действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Энергетика
Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»
Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Транснефти".
Обновлено в 03:52
Теннис
Потапова проиграла Вондроушовой во втором круге «Ролан Гаррос»
В третьем круге «Ролан Гаррос» соперницей Вондроушовой станет испанка Карла Суарес-Наварро.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
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Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
Обновлено в 11:54
Политика
Зеленский внес закон об импичменте в Раду
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:48
Политика
Семья Бутиной прокомментировала ее перевод в тюрьму во Флориде
Перевод в другую тюрьму отбывающей наказание в США Марии Бутиной не стал неожиданным для ее семьи, рассказал РИА Новости отец россиянки Валерий Бутин.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос
16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
Обновлено в 07:00
Музыка
Группа Rammstein выпустила новый клип
Группа «Rammstein» выпустила новый клип на композицию из своего последнего альбома.
Обновлено вчера в 14:03
Авто
Седан Infiniti Q50 стал доступнее по специальной цене
Речь идёт о комплектации Luxe Pack 2, оснащённой 2,0-литровым мотором. Данная версия уже доступна для заказа у официальных дилеров бренда.
Обновлено в 06:10
Театры
Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной
Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 04:54
Политика
США пригрозили Европе из-за механизма обхода санкций против Ирана
Белый дом пригрозил санкциями Германии, Великобритании и Франции за использование финансового механизма Instex, который позволяет защитить торговые отношения государств c Ираном от санкций США.
Обновлено в 11:44
Футбол
Кокорин и Мамаев могут стать тренерами в колонии
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва рассказала о возможном будущем арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 10:31
Общество
У Олега Меньшикова отбирают квартиру
Актер может лишиться роскошной квартиры площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.
Обновлено в 03:00
Футбол
Абрамович приехал на финал Лиги Европы
Владелец "Челси" Роман Абрамович прибыл в Баку на финал Лиги Европы.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено вчера в 12:15
Здоровье
В Москве проходит всероссийский форум «Здоровье нации»
Ход реализации национальных проектов, планы и итоги уже проделанной работы обсуждают в среду в столице на всероссийском форуме "Здоровье нации".
Обновлено в 08:00
Происшествия
Рой пчел перекрыл эстонско-российскую границу
Обновлено в 10:37
Политика
Зеленский призвал политиков есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40
Наука
Электронные сигареты не помогают бросить курить
Врачи и ученые, подготовившие доклад, говорят об отсутствии доказательств того, что устройства доставки никотина, такие как электронные сигареты, помогают навсегда бросить курить.
Обновлено в 08:49
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство.
Обновлено в 10:55