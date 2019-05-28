В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублейАБН вчера в 20:49

Компания «Инфотекс» и Центр квантовых технологий МГУ представили первый в России телефон с квантовой защитой связи ViPNet QSS Phone, сообщил корреспондент «Ведомостей» с презентации.

с чего всё началось

Первый в России квантовый телефон успешно прошел испытания и в скором времени он станет доступен пользователям. Телефон нового типа разработали в Центре квантовых технологий МГУ. Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».

В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей

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