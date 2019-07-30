Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениямLenta.ru вчера в 13:17
В ИРИ проанализировали российский рынок приложений и оценили его способность отреагировать на инициативу властей предустанавливать отечественные разработки в продаваемые в России смартфоны. В девяти из 12 категорий российские приложения смогут заменить иностранные аналоги, считают в ИРИ.
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с чего всё началось
Обзор произведен с целью анализа готовности российского рынка отреагировать на предложение об обязательной предустановке отечественных разработок на мобильные устройства, продаваемые в стране, сообщается на сайте ИРИ.Взгляд.рувчера в 12:20
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Предложен список российских приложений для обязательной предустановки на смартфоны
Взгляд.рувчера в 12:20
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