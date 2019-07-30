Интернет

В России представили альтернативу зарубежным приложениямLenta.ru 13:17

В ИРИ проанализировали российский рынок приложений и оценили его способность отреагировать на инициативу властей предустанавливать отечественные разработки в продаваемые в России смартфоны. В девяти из 12 категорий российские приложения смогут заменить иностранные аналоги, считают в ИРИ.
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Российские приложения оказались лучше Facebook и Instagram. Для них готовят новый закон

URA.Ru13:28

Эксперты предложили список российского ПО для обязательной предустановки

РБК15:45

Предложен список российских приложений для обязательной предустановки на смартфоны

Взгляд.ру12:20

Глава ИРИ: преференциями закона о предустановке приложений должны пользоваться именно российские компании

Газета.Ru14:56

Институт развития интернета предложил альтернативу зарубежным приложениям

ТАСС14:39

В России представили альтернативу зарубежным приложениям

Lenta.ru13:17

Эксперты нашли в РФ альтернативы иностранным приложениям для смартфонов

ПРАЙМ11:39
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Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический

Обновлено вчера в 09:17
Наука

Ученые применят CRISPR для восстановления зрения

Ученые намерены использовать технологию CRISPR в целях восстановления зрения людей, страдающих от наследственной слепоты.
Обновлено 28 июля в 22:45
Происшествия

В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору

Петербургская полиция разыскивает подозреваемого в нападении на офис финансовой организации, расположенный на площади Конституции.
Обновлено в 09:12
Общество

В Сибири начали тушить лесные пожары

Обновлено в 10:49
Политика

Болтон подтвердил, что США выйдут из ДРСМД

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на форуме фонда «Молодая Америка», сказал, что США официально выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в среду, 2 августа.
Обновлено в 21:13
Кино

Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино за показанный образ ее отца

Фильм «Однажды в Голливуде» вышел в прокат в США на прошлой неделе, собрав за первый уикенд 40 миллионов долларов.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие

США показали эскиз гиперзвукового глайдера

Как говорится в сообщении на сайте компании, эскизный проект разработчики уже защитили, и на данный момент идет техническое проектирование планера.
Обновлено в 07:31
Космос

Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКС

Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.
Обновлено вчера в 19:42
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено в 14:30
Наука

В лаборатории воссоздали медленный солнечный ветер

Обновлено в 05:22
Политика

Суд закрыл дело Демпартии США против России

Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 18:17
Футбол

«Палмейрас» объявил о трансфере футболиста «Спартака» Адриано

Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» подписал контракт с нападающим московского «Спартака» Луисом Адриано.
Обновлено в 14:31
Экономика

Количество микрозаймов в России начало сокращаться

Впервые с третьего квартала 2017 года число выданных россиянам микрозаймов начало сокращаться, сообщили в пресс-службе бюро кредитных историй «Эквифакс».
Обновлено в 13:18
Происшествия

В Крыму восьмилетняя девочка впала в кому, упав с 15-метровой высоты

Из-за неосторожных движений ребенок оступился и сорвался с 15-метровой высоты.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июля

Обновлено в 09:10
Экономика

Рост урожая тепличных овощей позволит сохранить летние цены до декабря

В 2019 году, согласно прогнозам Минсельхоза, урожай тепличных овощей вырастет на 38,5% — до 1,4 млн т. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 18:02
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Здоровье

В НИИ Джанелидзе провели успешную операцию по пересадке печени

Обновлено в 08:24
Происшествия

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в восьми зданиях в Самаре

Открытое горение в трех жилых домах и пяти хозяйственных постройках в Железнодорожном районе Самары удалось ликвидировать, по предварительным данным, пожар произошел из-за детской шалости с огнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:04
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Экономика

Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Кино

Идрис Эльба признался, что до конца не понимает сюжет «Кошек»

Актеру пришлось брать уроки пластики, чтобы научиться двигаться как кошка.
Обновлено в 21:12
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве

Обновлено в 09:53
Происшествия

Правозащитников из «Мемориала» оштрафовали за пикет в память о коллеге

Обновлено в 16:43
Футбол

Бывший хавбек «Краснодара» Перейра стал игроком «Орландо Сити»

Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра стал игроком "Орландо Сити", сообщает официальный сайт американской команды.
Обновлено в 16:12
Политика

США отказались участвовать в «нормандском формате»

Бессмертный отметил, что реакция внешнеполитического ведомства США, по его мнению «была абсолютно конкретной» – Вашингтон «дал понять», что «спецпредставителя на Украине достаточно», передает РИА «Новости».
Обновлено в 18:28
Армия и оружие

Модернизированная С-300 лишена половины возможностей

Обновлено вчера в 18:17
Футбол

В «Зените» оценили вероятность бунта из-за дорогого трансфера Малкома

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев оценил возможность бунта в команде из-за дорогого трансфера нападающего "Барселоны" Малкома.
Обновлено в 14:30
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
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