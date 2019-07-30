Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениямLenta.ru 13:17
В ИРИ проанализировали российский рынок приложений и оценили его способность отреагировать на инициативу властей предустанавливать отечественные разработки в продаваемые в России смартфоны. В девяти из 12 категорий российские приложения смогут заменить иностранные аналоги, считают в ИРИ.
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Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический
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Петербургская полиция разыскивает подозреваемого в нападении на офис финансовой организации, расположенный на площади Конституции.
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В Сибири начали тушить лесные пожары
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Болтон подтвердил, что США выйдут из ДРСМД
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на форуме фонда «Молодая Америка», сказал, что США официально выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в среду, 2 августа.
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Как говорится в сообщении на сайте компании, эскизный проект разработчики уже защитили, и на данный момент идет техническое проектирование планера.
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Экономика
Количество микрозаймов в России начало сокращаться
Впервые с третьего квартала 2017 года число выданных россиянам микрозаймов начало сокращаться, сообщили в пресс-службе бюро кредитных историй «Эквифакс».
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В Крыму восьмилетняя девочка впала в кому, упав с 15-метровой высоты
Из-за неосторожных движений ребенок оступился и сорвался с 15-метровой высоты.
Обновлено в 13:39
Экономика
Рост урожая тепличных овощей позволит сохранить летние цены до декабря
В 2019 году, согласно прогнозам Минсельхоза, урожай тепличных овощей вырастет на 38,5% — до 1,4 млн т. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 18:02
Общество
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Обновлено в 07:40
Происшествия
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в восьми зданиях в Самаре
Открытое горение в трех жилых домах и пяти хозяйственных постройках в Железнодорожном районе Самары удалось ликвидировать, по предварительным данным, пожар произошел из-за детской шалости с огнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
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Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Политика
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54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
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Идрис Эльба признался, что до конца не понимает сюжет «Кошек»
Актеру пришлось брать уроки пластики, чтобы научиться двигаться как кошка.
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Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
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Футбол
Бывший хавбек «Краснодара» Перейра стал игроком «Орландо Сити»
Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра стал игроком "Орландо Сити", сообщает официальный сайт американской команды.
Обновлено в 16:12
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Модернизированная С-300 лишена половины возможностей
Обновлено вчера в 18:17
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В «Зените» оценили вероятность бунта из-за дорогого трансфера Малкома
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев оценил возможность бунта в команде из-за дорогого трансфера нападающего "Барселоны" Малкома.
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Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
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