с чего всё началось

В ИРИ проанализировали российский рынок приложений и оценили его способность отреагировать на инициативу властей предустанавливать отечественные разработки в продаваемые в России смартфоны. В девяти из 12 категорий российские приложения смогут заменить иностранные аналоги, считают в ИРИ.

Политика На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".

Политика Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".

Общество В Белогорске побит уровень наводнения 2013 года По состоянию на 12:00 река Томь в районе Белогорска поднялась до 435 см. В среднем за один час вода прибывает на 2-3 сантиметра.

Экономика В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.

Армия и оружие На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".

Авто Американский дилер продаёт автомобили за символическую цену Сообщается, что основная часть «коллекции» представлена родстерами Fiat 124 Spider 1966—1979 годов выпуска, кабриолетами X1/9 и 850, а также седанами 128 и 131 (последний можно купить и в кузове универсал).

Финансы Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.

Политика Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.

Происшествия Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Политика Трамп заявил о намерении сократить оборонный бюджет США Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу C-Span, что будет стараться сократить оборонный бюджет страны.

Общество В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Футбол «Зенит» согласовал контракт с Малкомом Стало известно, что «Зенит» согласовал контракт с нападающим «Барселоны» Малкомом.

Политика Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.

Общество Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.

Общество Август начнется с холода и дождей В первых числах августа дожди придут и на Урал.

Экономика Утверждены новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров В России утвердили единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров.

Политика Украинский шоумен предупредил Зеленского об угрозе жизни Нового президента Украины Владимира Зеленского предупредили об опасности.

Происшествия В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.

Путешествия Журналистка из Польши оценила популярность Крыма среди туристов Журналистка из Польши Ивона Трусевич оценила, как Крым набирает популярность среди туристов.

Общество В Чечне более ста тысяч человек остались без электричества Около 110,4 тысячи человек в Чечне остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

Политика Аваков: Порошенко лжет, оправдывая свое поражение на выборах Ранее Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» обвинил полицию в том, что она работала против его партии «Европейская солидарность».