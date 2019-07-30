Интернет

В России представили альтернативу зарубежным приложениямLenta.ru вчера в 13:17

В ИРИ проанализировали российский рынок приложений и оценили его способность отреагировать на инициативу властей предустанавливать отечественные разработки в продаваемые в России смартфоны. В девяти из 12 категорий российские приложения смогут заменить иностранные аналоги, считают в ИРИ.
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с чего всё началось
Обзор произведен с целью анализа готовности российского рынка отреагировать на предложение об обязательной предустановке отечественных разработок на мобильные устройства, продаваемые в стране, сообщается на сайте
 ИРИ.
Взгляд.рувчера в 12:20

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Российские приложения оказались лучше Facebook и Instagram. Для них готовят новый закон

URA.Ruвчера в 13:28

Эксперты предложили список российского ПО для обязательной предустановки

РБКвчера в 15:45

Предложен список российских приложений для обязательной предустановки на смартфоны

Взгляд.рувчера в 12:20

Глава ИРИ: преференциями закона о предустановке приложений должны пользоваться именно российские компании

Газета.Ruвчера в 14:56

Институт развития интернета предложил альтернативу зарубежным приложениям

ТАССвчера в 14:39

В России представили альтернативу зарубежным приложениям

Lenta.ruвчера в 13:17

Эксперты нашли в РФ альтернативы иностранным приложениям для смартфонов

ПРАЙМвчера в 11:39
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Армия и оружие

Экс-депутат Рады рассказал о массовых увольнениях в ВСУ

Обновлено в 00:59
Политика

На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе

Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине

Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".
Обновлено 29 июля в 10:18
Общество

В Белогорске побит уровень наводнения 2013 года

По состоянию на 12:00 река Томь в районе Белогорска поднялась до 435 см. В среднем за один час вода прибывает на 2-3 сантиметра.
Обновлено в 00:53
Экономика

В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле

Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.
Обновлено вчера в 23:30
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве

Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено вчера в 09:53
Авто

Американский дилер продаёт автомобили за символическую цену

Сообщается, что основная часть «коллекции» представлена родстерами Fiat 124 Spider 1966—1979 годов выпуска, кабриолетами X1/9 и 850, а также седанами 128 и 131 (последний можно купить и в кузове универсал).
Обновлено вчера в 07:16
Финансы

Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума

Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
Обновлено вчера в 20:52
Политика

Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов

Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия

Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве

Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено вчера в 00:50
Политика

Трамп заявил о намерении сократить оборонный бюджет США

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу C-Span, что будет стараться сократить оборонный бюджет страны.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо обратил внимание на пожары в Сибири

Обновлено вчера в 15:51
Общество

В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.
Обновлено вчера в 03:17
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Футбол

«Зенит» согласовал контракт с Малкомом

Стало известно, что «Зенит» согласовал контракт с нападающим «Барселоны» Малкомом.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ

Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.
Обновлено в 00:48
Общество

Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться

Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

Состояние пострадавшей после ДТП с Косиловым девушки ухудшилось

Как рассказали в минздраве Челябинской области, состояние пациентки ухудшилось.
Обновлено в 01:37
Общество

Август начнется с холода и дождей

В первых числах августа дожди придут и на Урал.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика

Утверждены новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

В России утвердили единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:29
Политика

Украинский шоумен предупредил Зеленского об угрозе жизни

Нового президента Украины Владимира Зеленского предупредили об опасности.
Обновлено в 00:14
Происшествия

В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce

В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.
Обновлено вчера в 15:53
Путешествия

Журналистка из Польши оценила популярность Крыма среди туристов

Журналистка из Польши Ивона Трусевич оценила, как Крым набирает популярность среди туристов.
Обновлено в 00:17
Происшествия

В Самаре из-за неисправности двигателя экстренно сел самолет SSJ100

Обновлено в 01:15
Общество

В Чечне более ста тысяч человек остались без электричества

Около 110,4 тысячи человек в Чечне остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.
Обновлено в 01:13
Политика

Аваков: Порошенко лжет, оправдывая свое поражение на выборах

Ранее Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» обвинил полицию в том, что она работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено вчера в 11:32
Экономика

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу

В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Обновлено вчера в 22:08
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