Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениямLenta.ru 13:17
В ИРИ проанализировали российский рынок приложений и оценили его способность отреагировать на инициативу властей предустанавливать отечественные разработки в продаваемые в России смартфоны. В девяти из 12 категорий российские приложения смогут заменить иностранные аналоги, считают в ИРИ.
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Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российский Ил-76 у границ Эстонии
Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании сопроводили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал полет у границ воздушного пространства Эстонии.
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Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
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Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Реал» в полуфинале Audi Cup
Обновлено в 13:59
Авто
ГАЗ разработает беспилотную «ГАЗель»
Обновлено в 01:50
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
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Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
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Финансы
Что скажет Федрезерв: биржи США замерли в ожидании решения по ставке
Почти нейтральная динамика объясняется тем, что трейдеры выжидают решения Федеральной резервной системы США об уровне базовой процентной ставки.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.
Обновлено в 14:45
Общество
В Москве 30 июля стало самым холодным днём месяца
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.
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Гаджеты
Эмоционального робота Kiki с ИИ оценили в 799 долларов
Разработчиком настольного робота стала компания Zoetic AI, которая по предзаказу просит за «умное» устройство 799 долларов, но в случае успешного старта Kiki подорожает до 1500 долларов.
Обновлено в 12:58
Футбол
«Спартак» внес в заявку 17-летнего нападающего
"Спартак" внес 17-летнего нападающего Аслана Муталиева в заявку на сезон.
Обновлено в 15:46
Энергетика
Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо
Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц познакомила Марка Богатырева со своими родителями
Журналисты узнали, что актриса познакомила Марка Богатырева со своими родителями.
Обновлено в 04:21
Общество
Гигантские летающие тараканы появились в Сочи
В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.
Обновлено в 10:54
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Происшествия
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Обновлено в 05:45
Политика
В ГБР рассказали об 11 производствах в отношении Порошенко
Глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявил, что бывший президент страны Пётр Порошенко фигурирует в 11 производствах ГБР.
Обновлено в 16:42
Экономика
«АвтоВАЗ» подал иски к «Автокомпоненту» после срыва поставок
Срыв поставок комплектующих компанией «Завод Автокомпонент» привел к тому, что «АвтоВАЗ» с 3 июля вынужденно приостановил производство на всех сборочных линиях своих заводов в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:23
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Американский генерал заявил о «недостаточном сдерживании» России
Размещение ядреных зарядов малой мощности на подводных лодках США уже оказывает сдерживающий эффект на Россию, однако этого недостаточно, считает генерал Джон Хайтен.
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Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Политика
«У него уже все позади»: Гройсман высказался о президентстве Порошенко
Премьер-министр Украины Гройсман на своей странице Facebook высказал свое мнение от последнего интервью бывшего президента Украины Порошенко.
Обновлено в 15:18
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24