Интернет

В России представили альтернативу зарубежным приложениямLenta.ru 13:17

В ИРИ проанализировали российский рынок приложений и оценили его способность отреагировать на инициативу властей предустанавливать отечественные разработки в продаваемые в России смартфоны. В девяти из 12 категорий российские приложения смогут заменить иностранные аналоги, считают в ИРИ.
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Российские приложения оказались лучше Facebook и Instagram. Для них готовят новый закон

URA.Ru13:28

Эксперты предложили список российского ПО для обязательной предустановки

РБК15:45

Глава ИРИ: преференциями закона о предустановке приложений должны пользоваться именно российские компании

Газета.Ru14:56

Предложен список российских приложений для обязательной предустановки на смартфоны

Взгляд.ру12:20

Институт развития интернета предложил альтернативу зарубежным приложениям

ТАСС14:39

В России представили альтернативу зарубежным приложениям

Lenta.ru13:17

Эксперты нашли в РФ альтернативы иностранным приложениям для смартфонов

ПРАЙМ11:39
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Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российский Ил-76 у границ Эстонии

Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании сопроводили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал полет у границ воздушного пространства Эстонии.
Обновлено в 15:58
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Происшествия

В Белоруссии вынесли второй в этом году смертный приговор

Обновлено в 10:23
Общество

В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Реал» в полуфинале Audi Cup

Обновлено в 13:59
Авто

ГАЗ разработает беспилотную «ГАЗель»

Обновлено в 01:50
Политика

Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов

Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика

Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом

Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Финансы

Что скажет Федрезерв: биржи США замерли в ожидании решения по ставке

Почти нейтральная динамика объясняется тем, что трейдеры выжидают решения Федеральной резервной системы США об уровне базовой процентной ставки.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие

Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.
Обновлено в 14:45
Общество

В Москве 30 июля стало самым холодным днём месяца

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.
Обновлено в 14:59
Гаджеты

Эмоционального робота Kiki с ИИ оценили в 799 долларов

Разработчиком настольного робота стала компания Zoetic AI, которая по предзаказу просит за «умное» устройство 799 долларов, но в случае успешного старта Kiki подорожает до 1500 долларов.
Обновлено в 12:58
Футбол

«Спартак» внес в заявку 17-летнего нападающего

"Спартак" внес 17-летнего нападающего Аслана Муталиева в заявку на сезон.
Обновлено в 15:46
Энергетика

Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо

Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес

Татьяна Арнтгольц познакомила Марка Богатырева со своими родителями

Журналисты узнали, что актриса познакомила Марка Богатырева со своими родителями.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши

Обновлено в 13:43
Общество

Гигантские летающие тараканы появились в Сочи

В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.
Обновлено в 10:54
Политика

Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве

Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Второй пострадавший в ДТП с Андреем Косиловым впал в кому

Обновлено в 12:10
Происшествия

Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве

Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Политика

В ГБР рассказали об 11 производствах в отношении Порошенко

Глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявил, что бывший президент страны Пётр Порошенко фигурирует в 11 производствах ГБР.
Обновлено в 16:42
Экономика

«АвтоВАЗ» подал иски к «Автокомпоненту» после срыва поставок

Срыв поставок комплектующих компанией «Завод Автокомпонент» привел к тому, что «АвтоВАЗ» с 3 июля вынужденно приостановил производство на всех сборочных линиях своих заводов в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:23
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

Американский генерал заявил о «недостаточном сдерживании» России

Размещение ядреных зарядов малой мощности на подводных лодках США уже оказывает сдерживающий эффект на Россию, однако этого недостаточно, считает генерал Джон Хайтен.
Обновлено в 11:39
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Здоровье

Бразильские медики восстановили девушке половые органы из кожи тилапии

Обновлено в 06:56
Политика

«У него уже все позади»: Гройсман высказался о президентстве Порошенко

Премьер-министр Украины Гройсман на своей странице Facebook высказал свое мнение от последнего интервью бывшего президента Украины Порошенко.
Обновлено в 15:18
Экономика

Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
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