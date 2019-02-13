Экономика
В России прогнозируют переизбыток бензинаЭксперт-Татарстан 03:30
Как соoбщает гaзета «Ведомoсти», в минувшем гoду после зaпуска нoвых устaновок нa «Тaнеко» и Антипинскoм НПЗ мoщности вырoсли пoчти на 2 млн т.
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с чего всё началось
В России сформировался значительный профицит мощностей по выпуску бензина, говорится в презентации Argus Consulting «Нефтепереработка РФ в 2019 г.: Ожидания и перспективы».Ведомостивчера в 16:03
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Технологии
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на массовые сбои
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на массовые сбои.
Обновлено в 12:53
Политика
Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей»
В Праге Сергеев был вместе с Александром Петровым (предполагаемое настоящее имя — Алекса ндр Мишкин), одним из двух других подозреваемых по «делу Скрипалей».
Обновлено в 12:51
Культура
Умер народный артист России Сергей Захаров
Умер эстрадный певец, актер и народный артист России Сергей Захаров, ему было 68 лет.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Три квартиры жилого дома обрушились из-за взрыва газа в Красноярске
Перекрытия в трех квартирах обрушились в результате взрыва газа в жилом доме в Красноярске, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах города.
Обновлено в 10:01
Политика
Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении отдельного уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) - так называемых "воров в законе".
Обновлено в 13:03
Армия и оружие
Журналист «Би-би-си» признал ролик о химатаке в Сирии фейком
Продюсер BBC Syria Риам Далати (Riam Dalati) признал кадры ролика из госпиталя сирийской Думы постановочными.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В ТЦ на юго-востоке Москвы загорелся автомобиль на подземной парковке
Более 500 человек эвакуированы из торгового центра на юго-востоке Москвы из-за возгорания автомобиля на парковке, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 13:56
Политика
В Финляндии суд отклонил иск Бориса Ротенберга к трем банкам
Хельсинкский уездный суд отклонил иск российского бизнесмена Бориса Ротенберга против трех банков, отказавшихся оформлять платежи миллиардера.
Обновлено в 13:09
Футбол
Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»
Встреча завершилась со счетом 8:7. Хавбек сыграл по тайму за обе команды и забил семь мячей.
Обновлено в 10:04
Спорт
Владимир Путин вышел на татами в Сочи
Вечером 14 февраля глава российского государства встретился со сборными России боксу, дзюдо и вольной борьбе в спортивном комплексе «Юг-спорт» в Сочи.
Обновлено в 14:09
Футбол
Вадим Васильев покинул пост вице-президента «Монако»
"Монако" объявил об уходе со своего поста вице-президента клуба Вадима Васильева. Официальное сообщение опубликовано на сайте монегасков.
Обновлено в 11:31
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал»
Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
Актера Ланового не пустили на борт «Победы»
Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на рейс "Победы" в Ростов-на-Дону, сообщает "Москва 24".
Обновлено в 07:14
Футбол
ВФСО «Динамо» одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБ
Обновлено в 09:11
Происшествия
Во Внуково столкнулись два самолета
В аэропорту Внуково при буксировке столкнулись два самолета, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
Обновлено в 08:37
Политика
В ООН создана группа противодействия вмешательству в дела Венесуэлы
В Организации Объединённых Наций ряд стран — членов создали специальную группу по противодействию вмешательству во внутренние дела суверенных стран, в том числе во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 12:39
Политика
Британский парламент отклонил новое предложение по Brexit
В январе британский парламент отверг предложенное премьером Терезой Мэй соглашение с ЕС по Brexit, а 29 января одобрил поправки к техническому документу по Brexit, санкционирующие продолжение переговоров с Евросоюзом по ключевому вопросу — проблеме ирландской границы.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Теракт в индийском Кашмире: Погибли 44 полицейских
Обновлено в 12:28
Политика
Павла Грудинина сняли с поста главы совета депутатов города Видного
Совет депутатов городского поселения Видное проголосовал за отставку Павла Грудинина с поста председателя местного совета депутатов.
Обновлено в 13:49
Общество
Власти Москвы согласовали марш памяти Бориса Немцова
Обновлено в 10:16
Политика
Патрушев рассказал, как Порошенко может победить на выборах
Серетарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что у президента Украины Петра Порошенко есть только один шанс победить на выборах.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие
НАТО может расширить присутствие в Черном море
Североатлантический альянс рассматривает возможность расширения своего присутствия в Черном море, этот вопрос обсуждался на неформальном завтраке в четверг с министром обороны Украины Степаном Полтораком.
Обновлено в 07:54
Политика
Медведев призовет чиновников к ответу за недостроенные школы и дороги
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал, что за каждую недостроенную школу, километр дороги и неубранную свалку будут отвечать не «абстрактные власти», а конкретные чиновники.
Обновлено в 05:20
Спорт
В Солт-Лейк-Сити стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону
В прошлый раз Солт-Лейк-Сити принимал биатлонные соревнования 17 лет назад во время Олимпиады 2002 года.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Суд в США обязал власти обнародовать детали смерти Михаила Лесина
Городские власти Вашингтона собираются предать гласности документы по делу о смерти бывшего российского министра Михаила Лесина в США в 2015 году.
Обновлено в 04:03
Хоккей
Экс-игрок «Питтсбурга» назвал Малкина «психом»
Обновлено в 12:42
Политика
Reuters: Власти США готовят новые жесткие санкции против России
Власти США готовят новые санкции против Российской Федерации. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
На полигоне под Воронежем найдено дело солдата-срочника со связанными руками и пакетом на голове
В воскресенье, 10 февраля, в палатке на полигоне Погоново в Хохольском районе Воронежской области было найдено тело солдата-срочника со связанными руками и пакетом на голове.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Суд снял арест с имущества осужденного министра Улюкаева
Суд снял арест десяти земельных участков (в основном – в Смоленской области), частного дома, элитного автомобиля, жилого дома, денежных средств на сумму более одного миллиона долларов и около 300 миллионов рублей.
Обновлено в 07:40
Спорт
Щербакова получила сильный ушиб на тренировке в Сараево
Чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова провела тренировку перед произвольной программой на XIV Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево, во время нее она получила сильный ушиб после падения.
Обновлено в 04:30