Суперцунами "Гнев Одина" обрушит на Восточное побережье 21х1012 тонн воды, что в 200 тысяч раз больше мощи Гольфстрима. Река Святого Лаврентия вытекает из озера Онтарио на отметке 75 метров над уровнем моря. Ниже, в долине расположен Монреаль.

с чего всё началось

В издании "Военно-промышленный курьер" опубликована статья, где описывается возможность развернуть течение Гольфстрим для затопления США. Для этого автор статьи Чоро Тукембаев предлагает подорвать радиальную дайку исландского вулкана Снайфельсйокюдль с помощью термоядерного заряда.

В России предложили затопить США с помощью Гольфстрима

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