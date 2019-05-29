Экономика
В России предложили запретить псевдопивные напиткиИзвестия вчера в 18:30
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин. Сейчас производители продают такие коктейли как пивные напитки, так как для них действует более низкий акциз.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:53, Ашберн
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге
Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 11:01
Общество
Во время ЕГЭ в школе под Пензой в туалете не оказалось дверей
Родители учеников настаивают на том, что во время экзаменов за детьми следили даже в туалете, чтобы они не списывали, по этой причине в кабинках были сняты двери.
Обновлено вчера в 14:49
Кино
Скончался актер из фильма «Крестный отец»
Американский актер Кармине Кариди, который прославился благодаря ролям в знаменитой гангстерской киносаге «Крестный отец», ушел из жизни в возрасте 85 лет.
Обновлено в 12:29
Энергетика
Новый подрядчик «Газпрома» получит первый крупный контракт от монополии
Первый подряд "Газпром" планирует заключить контракт на обустройство Харасавэйского месторождения на Ямале со своим новым единым подрядчиком — "Газстройпромом".
Обновлено в 11:04
Политика
Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по вопросу С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого вновь предложил создать совместную рабочую группу по российским системам С-400.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Британский суд заморозил недвижимость иностранца на 100 млн долларов
Высокого суда Лондона заморозил право собственности на три дома общей стоимостью 80 млн фунтов стерлингов (101 млн долларов), пока их владельцы не докажут происхождение средств на покупку недвижимости.
Обновлено в 07:43
Политика
Спецпрокурор Мюллер заявил об отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием «российского вмешательства» в американские выборы, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своём увольнении из Минюста.
Обновлено в 11:45
Общество
Более 4500 курских выпускников сдают ЕГЭ по математике
Сегодня, 29 мая, выпускники Курской области сдают обязательный ЕГЭ по математике.
Обновлено в 04:28
Общество
У Олега Меньшикова отбирают квартиру
Актер может лишиться роскошной квартиры площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
Обновлено в 10:55
Происшествия
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Авто
Седан Infiniti Q50 стал доступнее по специальной цене
Речь идёт о комплектации Luxe Pack 2, оснащённой 2,0-литровым мотором. Данная версия уже доступна для заказа у официальных дилеров бренда.
Обновлено в 06:10
Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе
В Генпрокуратуре Украины заявили, что действия вооруженных сил страны в Донбассе были незаконными.
Обновлено в 11:19
Энергетика
ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев хотел бы жениться на Алле Пугачевой
Солнцев упомянул о неких проблемах в отношениях с нынешней супругой и предположил, что его семейная жизнь вполне могла бы сложиться совсем по-другому, если бы он женился на Алле Борисовне Пугачевой.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Пчелы заблокировали границу Эстонии и России
Обновлено в 10:27
Политика
США пригрозили Европе из-за механизма обхода санкций против Ирана
Белый дом пригрозил санкциями Германии, Великобритании и Франции за использование финансового механизма Instex, который позволяет защитить торговые отношения государств c Ираном от санкций США.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Культура
В Госдуме в конкурсе для рэперов «победил искусственный интеллект»
Москвичка Екатерина Юрченко под псевдонимом "ДирХантерКа" стала победительницей конкурса "Безграничный рэп", организованного комитетом Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи; жюри признало лучшей ее песню, созданную нейросетью.
Обновлено в 12:40
Политика
Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли разрешила Шайло сыграть в квест про каннибалов
Квест, в котором задействованы профессиональные актеры, обещает пощекотать самые крепкие нервы.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу подростка в Вольске
Обновлено в 12:44