Экономика
В России предложили запретить псевдопивные напиткиИзвестия вчера в 18:30
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин. Сейчас производители продают такие коктейли как пивные напитки, так как для них действует более низкий акциз.
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с чего всё началось
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин.Известиявчера в 17:02
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Энергетика
Минфин и «Транснефть» обменялись упреками
Минфин выступает против снижения дивидендов «Транснефти» из-за выплаты ущерба за загрязнение хлорорганикой нефтепровода «Дружба», сообщил журналистам глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 09:47
Транспорт
МЦК и железную дорогу полностью интегрируют ко Дню города
Программу интеграции станций Московского центрального кольца (МЦК) и радиальных железных дорог завершат ко Дню города, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Власти непризнанной республики Косово потребуют снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова, получившего травму при задержании косовской полицией.
Обновлено в 09:41
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Общество
Россиянам рекомендовали не рассказывать об отпуске в соцсетях
Россиянам рекомендовали не рассказывать о предстоящем отпуске друзьям либо в соцсетях, чтобы этой информацией не воспользовались недоброжелатели или преступники.
Обновлено в 09:32
Кино
Кончаловский раскритиковал гендерное равенство на фестивалях Европы
Режиссер Андрей Кончаловский раскритиковал «меморандум о гендерном равноправии», который подписали организаторы Каннского и Берлинского кинофестивалей.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Школьница в Чебоксарах умерла во время сдачи ЕГЭ
Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Путешествия
Доступ туристов на Великую Китайскую стену ограничат
Обновлено в 06:48
Политика
Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»
Представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к немецким СМИ, опубликовавшим видеозапись с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристана Штрахе и «россиянки».
Обновлено в 07:13
Происшествия
Напавший на школьницу в Вольске не признал свою вину
Подросток, напавший с топором на 12-летнюю ученицу школы в городе Вольске, не признает вину в покушении на убийство, сообщили «РИА Новости» в суде, где рассматривается ходатайство об его аресте.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В Мурманской области украли мост через реку
В Кировске Мурманской области неизвестные разобрали на металлолом мост через реку Умба. Об этом пишет местное издание «Дважды Два».
Обновлено 27 мая в 11:11
Здоровье
В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных
Минздрав вводит новую систему оказания онкологической помощи. Теперь все лечение входит в систему ОМС, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Политика
Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом
Обновлено в 05:18
Происшествия
На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль
Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 07:31
Политика
Посла Испании в России вызвали в МИД
В Министерство иностранных дел Российской Федерации был вызвал посол Испании в РФ.
Обновлено вчера в 12:14
Шоу-бизнес
Егор Крид рассказал о расставании с Нюшей и ее меркантильности
Егор Крид поведал о своем романе с Нюшей.
Обновлено в 03:45
Политика
Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе
Эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в гражданской войне на юго-востоке страны.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 лет колонии
Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21
Политика
Без Петровского и Кирова: на Украине переименуют две области
Комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует народным депутатам принять проекты законов о переименовании Кировоградской и Днепропетровской области, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 09:47
Политика
В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады
В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос
16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
Обновлено в 07:00
Общество
Крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судов
Обновлено вчера в 09:30
Футбол
«Зенит» упразднил должность президента
«Зенит» (Санкт-Петербург) упразднил должность президента футбольного клуба.
Обновлено в 08:33
Политика
Зеленский призвал политиков есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40