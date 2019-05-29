Экономика

В России предложили запретить псевдопивные напиткиИзвестия вчера в 18:30

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин. Сейчас производители продают такие коктейли как пивные напитки, так как для них действует более низкий акциз.
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с чего всё началось

Завернуть отвертку: в России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

Алкогольные коктейли вырастут в цене почти в два раза

URA.Ruвчера в 21:39

Псевдопивные напитки могут запретить в России, пишут СМИ

Газета.Ruвчера в 23:26

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом коктейлей

Интерфаксвчера в 22:56

СМИ: В России предложили запретить псевдопивные напитки

RT на русскомвчера в 21:56

Аналитик: джин-тоник и «отвертка» могут исчезнуть с прилавков

РЕН ТВ08:44

«Известия»: «Опора России» предложила запретить пивные напитки с различными вкусами

ТАССвчера в 20:34

В России предложили запретить псевдопивные напитки

Известиявчера в 18:30
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Энергетика

Минфин и «Транснефть» обменялись упреками

Минфин выступает против снижения дивидендов «Транснефти» из-за выплаты ущерба за загрязнение хлорорганикой нефтепровода «Дружба», сообщил журналистам глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 09:47
Транспорт

МЦК и железную дорогу полностью интегрируют ко Дню города

Программу интеграции станций Московского центрального кольца (МЦК) и радиальных железных дорог завершат ко Дню города, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Власти непризнанной республики Косово потребуют снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова, получившего травму при задержании косовской полицией.
Обновлено в 09:41
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Общество

Россиянам рекомендовали не рассказывать об отпуске в соцсетях

Россиянам рекомендовали не рассказывать о предстоящем отпуске друзьям либо в соцсетях, чтобы этой информацией не воспользовались недоброжелатели или преступники.
Обновлено в 09:32
Общество

Незамужних женщин признали самой счастливой категорией общества

Обновлено в 06:49
Кино

Кончаловский раскритиковал гендерное равенство на фестивалях Европы

Режиссер Андрей Кончаловский раскритиковал «меморандум о гендерном равноправии», который подписали организаторы Каннского и Берлинского кинофестивалей.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Школьница в Чебоксарах умерла во время сдачи ЕГЭ

Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Путешествия

Доступ туристов на Великую Китайскую стену ограничат

Обновлено в 06:48
Политика

Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»

Представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к немецким СМИ, опубликовавшим видеозапись с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристана Штрахе и «россиянки».
Обновлено в 07:13
Происшествия

Напавший на школьницу в Вольске не признал свою вину

Подросток, напавший с топором на 12-летнюю ученицу школы в городе Вольске, не признает вину в покушении на убийство, сообщили «РИА Новости» в суде, где рассматривается ходатайство об его аресте.
Обновлено в 10:06
Происшествия

В Мурманской области украли мост через реку

В Кировске Мурманской области неизвестные разобрали на металлолом мост через реку Умба. Об этом пишет местное издание «Дважды Два».
Обновлено 27 мая в 11:11
Здоровье

В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных

Минздрав вводит новую систему оказания онкологической помощи. Теперь все лечение входит в систему ОМС, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Происшествия

В Москве чемпион Европы по тяжелой атлетике украл продукты из магазина

Обновлено в 09:48
Политика

Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом

Обновлено в 05:18
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль

Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 07:31
Политика

Посла Испании в России вызвали в МИД

В Министерство иностранных дел Российской Федерации был вызвал посол Испании в РФ.
Обновлено вчера в 12:14
Шоу-бизнес

Егор Крид рассказал о расставании с Нюшей и ее меркантильности

Егор Крид поведал о своем романе с Нюшей.
Обновлено в 03:45
Политика

Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе

Эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в гражданской войне на юго-востоке страны.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 лет колонии

Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21
Политика

Без Петровского и Кирова: на Украине переименуют две области

Комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует народным депутатам принять проекты законов о переименовании Кировоградской и Днепропетровской области, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 09:47
Политика

В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады

В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено вчера в 12:15
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Обновлено в 08:32
Происшествия

В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос

16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
Обновлено в 07:00
Общество

Крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судов

Обновлено вчера в 09:30
Футбол

«Зенит» упразднил должность президента

«Зенит» (Санкт-Петербург) упразднил должность президента футбольного клуба.
Обновлено в 08:33
Политика

Зеленский призвал политиков есть шаурму

Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40
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