Экономика

В России предложили запретить псевдопивные напиткиИзвестия вчера в 18:30

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин. Сейчас производители продают такие коктейли как пивные напитки, так как для них действует более низкий акциз.
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Завернуть отвертку: в России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин.
Известиявчера в 17:02

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Псевдопивные напитки могут запретить в России, пишут СМИ

Газета.Ruвчера в 23:26

«Известия»: «Опора России» предложила запретить пивные напитки с различными вкусами

ТАССвчера в 20:34

СМИ: В России предложили запретить псевдопивные напитки

RT на русскомвчера в 21:56

Алкогольные коктейли вырастут в цене почти в два раза

URA.Ruвчера в 21:39

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом коктейлей

Интерфаксвчера в 22:56

Слабоалкогольные пивные напитки могут подорожать на 40% из-за нового акциза

РЕН ТВвчера в 18:06

В России предложили запретить псевдопивные напитки

Известиявчера в 18:30
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Политика

Климкин: решение ООН сломало логику РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение трибунала ООН якобы сломало логику России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:54
Политика

Болтон обвинил Иран в атаках на танкеры у берегов ОАЭ

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, за нападениями на танкеры у берегов ОАЭ стоит Иран.
Обновлено в 04:15
Политика

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.
Обновлено в 04:50
Экономика

Больных ВИЧ россиян оставили без бесплатного лекарства

Минздрав не смог закупить в этом году один из наиболее популярных препаратов от ВИЧ ламивудин.
Обновлено в 05:09
Общество

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии

Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Общество

Правительство внесло законопроект о продлении «дачной амнистии»

Правительство внесло в Госдуму свой вариант законопроекта о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года.
Обновлено в 04:51
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных в России профессий

Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено вчера в 21:01
Экономика

Бедность россиян сочли статистической ошибкой

По данным источника агентства, власти региона обратились в Росстат с просьбой перепроверить данные, указанные в докладе.
Обновлено в 05:05
Политика

В СНБО заявили о пропаже серверов с секретной информацией

Новый глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказал о пропаже всех серверов с секретной информацией из здания своего ведомства после того, как офис покинула команда предыдущего руководителя службы Александра Турчинова.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия

Уволенный из армии мужчина пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти

РЕН ТВ установил личность мужчины, уволенного из армии, который пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти: по некоторым данным, им оказался Владимир Дзебниаури.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов

Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Челябинска в Анталью минувшей ночью, задержан до 15.00.
Обновлено в 02:40
Игры

В PSN появился баннер предзаказа Death Stranding

Обновлено в 04:03
Политика

Назарбаев стал почётным председателем ВЕЭС

Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, сложившему полномочия главы государства в марте этого года, было присвоено звание почётного председателя Высшего Евразийского экономического совета.
Обновлено в 04:09
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Здоровье

Москвичам советуют отказаться в жару от мяса и кофе

Рекомендуется ограничить употребление мяса, не пить кофе и сладкие напитки.
Обновлено в 03:01
Политика

Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина

Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Сбой в московском метро 21 мая произошел из-за человеческого фактора

Причина сбоя в движении поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена 21 мая связана с человеческим фактором, сообщил в среду заммэра столицы Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 03:45
Политика

Установлена личность «россиянки» из компромата на власти Австрии

Обновлено вчера в 12:19
Общество

Заведующая сургутским детсадом уволилась после «кабаньего» стриптиза

Обновлено в 04:39
Политика

Зампреда главы Коми заподозрили в коррупции

С 27 мая первого заместителя председателя правительства Республики Коми Ларису Максимову отстранили от работы.
Обновлено в 00:01
Происшествия

В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега

В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено вчера в 05:19
Шоу-бизнес

Лолиту жестоко оскорбили в шоу Ильи Соболева

Лолита приняла участие в юмористической программе "Площадка для оскорблений", в рамках которое следует придумать в адрес соперника как можно более смешные, но всё же оскорбления.
Обновлено в 03:21
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о методах США по дестабилизации РФ

В США подготовлен доклад, в котором указаны методы давления на Москву и дестабилизации ситуации в стране.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Взрыв газа разрушил семь гаражей в Воронеже

Взрыв газового баллона разрушил семь боксов в гаражном кооперативе Воронежа.
Обновлено в 03:25
Футбол

Ривалдо: для победы в Лиге чемпионов «Барселоне» не хватает Неймара

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо выразил мнение, что для успеха в Лиге чемпионов каталонской команде не хватает нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
Обновлено в 03:42
Хоккей

Зеленский предоставил гражданство Украины хоккеисту из России

Российский хоккеист Александр Костиков, который играет в клубе "Донбасс", получил украинское гражданство, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок

Ребенок, оставленный в припаркованном автомобиле, который самопроизвольно покатился со склона, погиб в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Егор Крид рассказал о расставании с Нюшей и ее меркантильности

Егор Крид поведал о своем романе с Нюшей.
Обновлено в 03:45
Общество

«Росконтроль» назвал производителей опасного меда

Эксперты «Росконтроля» проверили липовый мед, продающийся на российских прилавках.
Обновлено в 02:41
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