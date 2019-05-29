Экономика

В России предложили запретить псевдопивные напиткиИзвестия вчера в 18:30

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин. Сейчас производители продают такие коктейли как пивные напитки, так как для них действует более низкий акциз.
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Завернуть отвертку: в России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин.
Известиявчера в 17:02

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Псевдопивные напитки могут запретить в России, пишут СМИ

Газета.Ruвчера в 23:26

Слабоалкогольные пивные напитки могут подорожать на 40% из-за нового акциза

РЕН ТВвчера в 18:06

СМИ: В России предложили запретить псевдопивные напитки

RT на русскомвчера в 21:56

Алкогольные коктейли вырастут в цене почти в два раза

URA.Ruвчера в 21:39

«Известия»: «Опора России» предложила запретить пивные напитки с различными вкусами

ТАССвчера в 20:34

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом коктейлей

Интерфаксвчера в 22:56

В России предложили запретить псевдопивные напитки

Известиявчера в 18:30
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Политика

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Происшествия

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Политика

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Политика

Закон об импичменте внесли в Раду

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Происшествия

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На территории судостроительного предприятия «Ленинская кузница» (переименована в «Кузницу на Рыбацком»), которое ранее принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар, сообщило 29 мая информационное агентство «Украинские новости».
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Финансы

Курс доллара превысил 65 рублей

Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар.
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Авто

Самым дорогим автомобильным брендом в мире стала Toyota

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Сыктывкарский художник поместил героев мультфильмов в мир «Игры престолов»

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Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
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Политика

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Транспорт

Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
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Происшествия

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Политика

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Политика

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Обновлено в 07:21
Происшествия

В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов

В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.
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Происшествия

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Песков сообщил о поставке С-400 Турции раньше сроков

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За долги Газпрому Всеволожск отключен от горячей воды

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Общество

Заведующая сургутским детсадом уволилась после «кабаньего» стриптиза

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