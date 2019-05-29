В России предложили запретить псевдопивные напиткиИзвестия вчера в 18:30

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин.

с чего всё началось

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин. Сейчас производители продают такие коктейли как пивные напитки, так как для них действует более низкий акциз.

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