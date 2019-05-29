Экономика
В России предложили запретить псевдопивные напиткиИзвестия вчера в 18:30
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин. Сейчас производители продают такие коктейли как пивные напитки, так как для них действует более низкий акциз.
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с чего всё началось
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин.Известиявчера в 17:02
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Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
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Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
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Энергетика
Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»
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Музыка
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Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
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Экономика
Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями
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Обновлено в 01:15
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В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом»
Руководитель детского сада в Сургуте (ХМАО) уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, заявил РИА Новости в среду советник главы города Александр Оверчук.
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Генсек ООН намерен принять участие в ПМЭФ-2019
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует посетить Россию в рамках участия в Петербургском международном экономическом форуме.
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Выдержит прямое попадание самолета: Крымский мост назван «неубиваемым»
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Как английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги Европы в Баку
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Политика
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Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
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