Экономика

В России предложили запретить псевдопивные напиткиИзвестия вчера в 18:30

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин. Сейчас производители продают такие коктейли как пивные напитки, так как для них действует более низкий акциз.
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Завернуть отвертку: в России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин.
Известиявчера в 17:02

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Псевдопивные напитки могут запретить в России, пишут СМИ

Газета.Ruвчера в 23:26

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом коктейлей

Интерфаксвчера в 22:56

Слабоалкогольные пивные напитки могут подорожать на 40% из-за нового акциза

РЕН ТВвчера в 18:06

Алкогольные коктейли вырастут в цене почти в два раза

URA.Ruвчера в 21:39

«Известия»: «Опора России» предложила запретить пивные напитки с различными вкусами

ТАССвчера в 20:34

СМИ: Властям России предложили запретить псевдопивные напитки

RT на русскомвчера в 21:56

В России предложили запретить псевдопивные напитки

Известиявчера в 18:30
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Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

Подросток с топором напал на ученицу в школе в Саратовской области

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Армия и оружие

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
Обновлено в 01:18
Футбол

«Челси» и «Реал» согласовали трансфер Азара

По сообщению The Sun, лондонский «Челси» и мадридский «Реал» согласовали трансфер бельгийского футболиста английского клуба Эдена Азара.
Обновлено вчера в 22:17
Армия и оружие

Китайцы назвали «технологическим чудом» проект российского авианосца-катамарана

Китайские журналисты пришли в восторг от российского двухкорпусного авианосца, назвав его «технологическим чудом».
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес

Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели

Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено вчера в 08:47
Футбол

Слуцкий проиграл Адвокату: «Витесс» пропустил «Утрехт» в Лигу Европы

Напомним, в первом матче команды сыграли вничью — 1:1. Таким образом, «Утрехт» завоевал путёвку в Лигу Европы, а «Витесс» остался без еврокубков на сезон 2019/20.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Пьяный украинский депутат устроил скандал в прямом эфире

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Обновлено вчера в 22:58
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено вчера в 01:38
Общество

Составлен рейтинг самых фотографируемых мест в мире

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Обновлено вчера в 16:03
Политика

Huawei подала иск в суд США после внесения компании в черный список

Представители компании Huawei подали иск в американский суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Дима Билан сбрил бороду и «помолодел» на 10 лет

За короткое время новый пост Билана оценило более 25 тысяч фолловеров, большинство из которых восторженно восприняли его "помолодевшую" без бороды внешность.
Обновлено вчера в 08:28
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз

Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие

На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в 2014 году

Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимир Замана, подозреваемый в госизмене, рассказал, что 1 марта 2014 года военнослужащие страны планировали операцию в Крыму.
Обновлено вчера в 16:32
Транспорт

В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия

На заброшенной стройке в Новосибирске погибла девочка

Маленькая девочка во вторник разбилась насмерть, упав с третьего этажа заброшенной стройки в Ленинском районе Новосибирска, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено вчера в 07:41
Здоровье

Врачи рассказали, как пережить жару в Москве

Врач-терапевт Алексей Безымянный в интервью Москве 24 рассказал, каким правилам нужно следовать в особенно жаркие дни в столице.
Обновлено в 01:07
Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать вкусное и качественное мороженое

Обновлено вчера в 02:40
Здоровье

Роскачество обнаружило в фарше патогенные бактерии и антибиотики

«В фарше торговых марок "Мясницкий ряд" (Московская область) и "Мясновъ" (Московская область) обнаружены листерии (L.monocytogenes) – патогенный для человека вид бактерий, вызывает у людей пищевое заболевание – листериоз», – сообщают эксперты.
Обновлено в 01:05
Происшествия

В Махачкале виновницу ДТП пытались забить камнями

Обновлено вчера в 17:20
Экономика

Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году

В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Представлен рейтинг самых востребованных в России профессий

В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.
Обновлено в 01:03
Футбол

«Арсенал» поздравил Андрея Аршавина с днем рождения

Официальный твиттер лондонского «Арсенала» поздравил бывшего форварда команды Андрея Аршавина с днем рождения.
Обновлено в 01:17
Общество

Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность

Обновлено вчера в 10:07
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Политика

Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Энергетика

Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину

Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено вчера в 10:48
Здоровье

Названы помогающие избавиться от головной боли продукты

В случае отсутствия необходимых препаратов быстро избавиться от головной боли поможет ряд продуктов.
Обновлено вчера в 01:57
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