Экономика

В России предложили запретить псевдопивные напиткиИзвестия вчера в 18:30

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин. Сейчас производители продают такие коктейли как пивные напитки, так как для них действует более низкий акциз.
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Завернуть отвертку: в России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин.
Известиявчера в 17:02

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Псевдопивные напитки могут запретить в России, пишут СМИ

Газета.Ruвчера в 23:26

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом коктейлей

Интерфаксвчера в 22:56

В России предложили запретить псевдопивные напитки

Известиявчера в 18:30

Алкогольные коктейли вырастут в цене почти в два раза

URA.Ruвчера в 21:39

«Известия»: «Опора России» предложила запретить пивные напитки с различными вкусами

ТАССвчера в 20:34

Слабоалкогольные пивные напитки могут подорожать на 40% из-за нового акциза

РЕН ТВвчера в 18:06

СМИ: В России предложили запретить псевдопивные напитки

RT на русскомвчера в 21:56
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Авто

Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf от студентов

Обновлено в 06:26
Общество

Мэр Вилюйска подал в суд из-за шутки в КВН

Градоначальнику якутского города Вилюйска Нюргустану Афанасьеву не понравилась шутка игроков КВН, и он подал в суд.
Обновлено в 05:25
Политика

Совфед прекратил полномочия сенатора Мезенцева

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия председателя комитета по экономической политике Дмитрия Мезенцева, который стал новым послом России в Белоруссии.
Обновлено в 03:44
Общество

Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Хоккей

Зеленский предоставил украинское гражданство российскому хоккеисту

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство российскому хоккеисту Александру Костикову, которые последние два сезона выступает в Донбассе.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Обновлено в 04:07
Политика

Си Цзиньпин нанесет визит в Россию и примет участие в ПМЭФ

Председатель КНР Си Цзиньпин нанесет визит в Россию с 5 по 7 июня и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 03:33
Энергетика

В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании

Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что государство не должно платить "за косяки" Транснефти.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

В семье Пугачевой отпразднуют новую свадьбу

Певица давала Владу по 150 тысяч рублей в месяц на содержание первой жены и сына, перестала делать это, когда узнала, что деньги шли на покупку запрещенных веществ, и стала передавать семье племянника продукты.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации

Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Выступая в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в области обеспечения безопасности полетов.
Обновлено в 05:52
Общество

Во Львове протестующие ворвались в горсовет

Группа протестующих выломала дверь в здание городского совета Львова и ворвалась внутрь.
Обновлено в 06:12
Кино

Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику

Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
Обновлено в 06:25
Политика

Первый зарубежный визит Владимир Зеленский нанесёт в Брюссель

Отмечается, что в ходе визита Зеленский намерен встретиться с главой Евросовета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также генсекретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в разговоре с "Известиями" прокомментировал заявление военного эксперта Александра Артамонова о возможных провокациях Киева против Крымского моста с применением полученных от США фрегатов.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Названа причина сбоя на Солнцевской линии метро

Заммэр Москвы Максим Ликсутов заявил, что движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий метро было приостановлено в связи с человеческим фактором.
Обновлено в 05:56
Политика

Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина

Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Взрыв газа разрушил дом в Воронеже, есть пострадавшие

Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в частном жилом доме в Воронеже утром 29 мая, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Обновлено в 05:39
Здоровье

В Томске девушке удалили из желудка полкилограмма волос

Врачи больницы скорой помощи в Томске провели операцию и изъяли из желудка 16-летней девушки ком волос весом 500 граммов.
Обновлено в 06:04
Политика

В Киеве пропали серверы из ситуационной комнаты президента

Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия

СК задержал ученика, напавшего на девочку в саратовской школе

Подросток, ударивший топором 12-летнюю девочку в школе города Вольска Саратовской области, задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в среду областное СУСК.
Обновлено в 03:16
Политика

Посольство требует освободить задержанного в Косово гражданина РФ

Посольство России в Белграде резко осудило полицейскую операцию самопровозглашенной республики Косово и потребовало освободить россиянина, а также привлечь к ответственности всех виновных в инциденте.
Обновлено вчера в 07:41
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге из-за комментариев

Роскомнадзор потребовал у екатеринбургского интернет-издания Е1.ru удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.
Обновлено в 05:06
Экономика

«Алросе» потребуется до 10 лет на восстановление рудника «Мир»

Николаев говорит, что «Алроса» уже нашла техническое решение для восстановления рудника, в ближайшее время должна начаться работа по проектированию.
Обновлено вчера в 17:11
Экономика

«Северсталь» начинает работать по-новому

«Северсталь» начала трансформацию производственных, торговых и маркетинговых подразделений, рассказал «Ведомостям» представитель «Северстали».
Обновлено в 06:00
Происшествия

«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся

В Киеве на судоверфи «Кузня на Рибальскому» загорелся спущенный на воду в апреле разведывательный корабль проекта 502ЭМ для ВМС Украины.
Обновлено в 06:18
Футбол

«Реал» представит Азара 3 июня на «Сантьяго Бернабеу»

Если не случится чего-то непредвиденного, мадридский клуб представит 28-летнего хавбека на «Сантьяго Бернабеу» 3 июня, в понедельник.
Обновлено в 06:10
Политика

Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС

Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Общество

В России возбудили 280 уголовных дел из-за ошибок с начислением пенсий

Почти 300 уголовных дел возбуждено в России за 2018 год из-за отказов в пенсиях и ошибок с расчетами.
Обновлено в 05:43
Футбол

Глушаков хочет получить €1,5 млн от «Спартака» за разрыв контракта

Обновлено в 05:10
Музыка

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Обновлено вчера в 14:29
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