Политика
В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниямиГазета.Ru 10:43
В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на электронную базу нижней палаты парламента.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
Происшествия
Азиатские туристы избили россиянку в очереди в музей
Обновлено в 10:53
Происшествия
Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Политика
Румыния не пропустила российские танки в Сербию
По данным местного телеканала Digi 24, на которое ссылается агентство, Румыния не пропустила 30 танков и 30 бронетранспортеров, которые должны быть поставлены в Сербию по контракту.
Обновлено в 11:38
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых
Напомним, что Совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 7,5% годовых 14 июня текущего года.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
Зеленский обратился к одесситам за советом по кандидатуре губернатора
Президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к жителям Одессы за советом, кого из пяти кандидатов они хотели бы видеть на посту главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 09:53
Политика
ЦИК Украины объявил результаты выборов в Раду
Обновлено в 02:52
Политика
МИД России предупредил СМИ Британии о последствиях после штрафа RT
МИД России предупредил работающие в России британские СМИ о последствиях после того, как был оштрафован канал RT британским регулятором Ofcom.
Обновлено в 10:14
Политика
Старший механик задержанного СБУ танкера рассказал об инциденте
Все моряки уже прибыли в Россию и собираются вернуться домой Старший механик Сергей Карпов, находившийся на борту задержанного СБУ российского танкера, рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков на судне не грубили и вели себя корректно.
Обновлено в 00:45
Политика
СБУ обязали расследовать дело о захвате власти Порошенко
Издание «Украинские новости» распространило информацию, согласно которой Шевченковский районный суд Киева обязал украинскую Службу безопасности (СБУ) возбудить уголовное производство о возможном захвате власти бывшим лидером Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 08:32
Политика
Еврокомиссия готова судиться с Nord Stream 2 AG
Еврокомиссия готова ответить на иск компании-оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG в Европейский суд юстиции по поправкам в Газовую директиву ЕС.
Обновлено в 10:56
Общество
Телеканал «Дождь» отменил плату за прямой эфир в интернете
В заявлении канала говорится, что теперь прямой эфир можно бесплатно смотреть на сайте «Дождя», на YouTube, во всех соцсетях и на «Яндекс.ТВ».
Обновлено в 11:03
Наука
Большой адронный коллайдер обогреет дома излишками тепла
Обновлено вчера в 09:50
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал данные о «коротком контракте» с РФ
В «Нафтогазе» прокомментировали сообщения СМИ о «коротком контракте» с Российской Федерацией на транзит газа после 2019 года.
Обновлено в 11:26
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Космос
Робота «Федора» могут отправить в открытый космос
Робота «Федора» могут отправить в открытый космос. Для этого ему предоставят вторую пару рук вместо ног.
Обновлено вчера в 11:29
Политика
Всемирный банк не смог объяснить письмо главы офиса в Киеве Курту Волкеру
Отделение Всемирного банка в Киеве не смогло прокомментировать РИА Новости сообщения о письме директора регионального направления Сату Кахконен в адрес спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о политической ситуации в стране, в котором говорится о "реальных шансах изменить государственное устройство Украины" и договоренностях о выдвижении главы МВД Арсена Авакова на пост премьера.
Обновлено в 09:20
Общество
Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.
Обновлено в 10:17
Общество
Путин подписал закон о запрете передавать долги за ЖКХ коллекторам
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении запрета на уступку права требования по взысканию просроченной задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги коллекторам и иным не профессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг.
Обновлено в 09:33
Политика
Адмирал рассказал, что за зеленые лучи «травмируют» украинских моряков
Экс-начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко заявил в эфире НСН, что «травмирующими зелеными лучами» на самом деле являются обычные прожектора, которые освещают поверхность моря в поисках посторонних предметов.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган устроили перепалку в Сети
Ранее сообщалось, что Собчак поддержала горюющего по матери Виторгана.
Обновлено в 11:28
Автоспорт
Хорнер прокомментировал аварию Гасли на тренировке Гран-при Германии
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал эпизод второй свободной практики Гран-при Германии с пилотом команды Пьером Гасли, в ходе которого француз разбил машину.
Обновлено в 11:54
Политика
Польша пригласит Путина на мероприятие в честь освобождения Освенцима
В марте польские власти приняли решение не приглашать Россию на мероприятия в честь 80-ой годовщины начала Второй мировой войны, которые должны пройти в стране 1 сентября.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы
Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.
Обновлено в 08:06
Авто
Опубликована информация о новом кроссовере Toyota FT-4X
Новый кроссовер Toyota FT-4X будет построен на основе фирменного модульного шасси TNGA-C.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Число пострадавших в массовом ДТП в Челябинске выросло до девяти
Количество пострадавших в аварии с неуправляемым автокраном, который сбил пешехода и протаранил три маршрутки в Челябинске, выросло до девяти.
Обновлено в 05:35