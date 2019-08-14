В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.

с чего всё началось

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста. Депутаты написали соответствующее письмо в адрес Министерства промышленности и торговли, а также Министерства транспорта.

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