Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилейГазета.Ru 14 августа в 15:14

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста. Депутаты написали соответствующее письмо в адрес Министерства промышленности и торговли, а также Министерства транспорта.
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В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин

В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.
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В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

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