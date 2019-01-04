с чего всё началось

Общество Общество Известный литературовед Борис Аверин умер в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге скончался советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин.

Общество Общество На южные провинции Таиланда обрушился тропический ураган «Пабук» В пятницу, 4 января, тропический ураган «Пабук» обрушился на южные провинции Таиланда — Паттани и Сонгкхла.

Общество Общество В Крыму несколько тысяч человек остались без света из-за непогоды

Общество Общество Конор Макгрегор стал отцом во второй раз Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор во второй раз стал отцом, передает "Советский спорт".

Общество Общество Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити»

Общество Общество Население Китая сократилось впервые за 70 лет В Китае впервые за 70 лет зафиксировали снижение численности населения.

Здоровье Здоровье Названы продукты, вызывающие тревожность и панические атаки Ряд привычных продуктов может спровоцировать обострение симптомов тревожности, вплоть до появления панических атак.

Общество Общество Аудитория двух крупнейших телеканалов снизилась в новогоднюю ночь По просьбе РБК телевизионные предпочтения жителей крупных городов в последний день года проанализировал один из клиентов измерителя — ECI Media Management.

Общество Общество МИД предупредил россиян об опасной погоде в Германии МИД России предупредил находящихся в Германии граждан о высоком уровне погодной опасности в южных и центральных районах страны, передает ТАСС.

Общество Общество Гостей «Евровидения-2019» в Израиле разместят в палатках Мэрия Тель-Авива планирует разместить тысячи гостей международного конкурса «Евровидение-2019» в палаточном городке, сообщила советник мэра Рона Хульдаи Илана Михаэли.

Общество Общество К проекту «Московское долголетие» присоединились 180 тыс. человек Более 180 тыс. человек присоединились к проекту для людей пенсионного возраста «Московское долголетие», который был запущен 1 марта 2018 года, сообщает портал мэра Москвы.

Общество Общество В Египте в древней крепости нашли монеты и терракотовые фигурки Во время раскопок эллинистического города, построенного на вершине кораллового рифа в Египте более двух тысяч лет назад, в крепости ученые нашли терракотовые фигуры и монеты, сообщает Daily Mail.

Общество Общество Петергоф вошел в десятку лучших музеев мира

Здоровье Здоровье Названа самая простая и полезная диета на 2019 год Диетологи оценили более 40 популярных режимов питания и практически единогласно поставили на первое место средиземноморскую диету, порекомендовав в 2019 году придерживаться соответствующего рациона.