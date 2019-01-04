Общество

В России предложили запретить детям посещать цирки
РБК
08:20

В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним зрителям. Соответствующее обращение направил министру культуры Владимиру Мединскому депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, передает RT.
РБК08:20
с чего всё началось

В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним

В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним зрителям. Соответствующее обращение депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил министру культуры Владимиру Мединскому.
RT на русском01:11

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Запашный назвал предложение депутата Петрова «глупым»

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В России предложили запретить детям посещать цирки

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В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним

RT на русском01:11
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
Общество

Известный литературовед Борис Аверин умер в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге скончался советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин.
Обновлено в 10:49
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На южные провинции Таиланда обрушился тропический ураган «Пабук»

В пятницу, 4 января, тропический ураган «Пабук» обрушился на южные провинции Таиланда — Паттани и Сонгкхла.
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В Крыму несколько тысяч человек остались без света из-за непогоды

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Конор Макгрегор стал отцом во второй раз

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор во второй раз стал отцом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:46
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Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити»

Обновлено в 03:36
Общество

Население Китая сократилось впервые за 70 лет

В Китае впервые за 70 лет зафиксировали снижение численности населения.
Обновлено в 07:26
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Названы продукты, вызывающие тревожность и панические атаки

Ряд привычных продуктов может спровоцировать обострение симптомов тревожности, вплоть до появления панических атак.
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Аудитория двух крупнейших телеканалов снизилась в новогоднюю ночь

По просьбе РБК телевизионные предпочтения жителей крупных городов в последний день года проанализировал один из клиентов измерителя — ECI Media Management.
Обновлено в 08:09
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МИД предупредил россиян об опасной погоде в Германии

МИД России предупредил находящихся в Германии граждан о высоком уровне погодной опасности в южных и центральных районах страны, передает ТАСС.
Обновлено в 09:23
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Гостей «Евровидения-2019» в Израиле разместят в палатках

Мэрия Тель-Авива планирует разместить тысячи гостей международного конкурса «Евровидение-2019» в палаточном городке, сообщила советник мэра Рона Хульдаи Илана Михаэли.
Обновлено в 06:37
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К проекту «Московское долголетие» присоединились 180 тыс. человек

Более 180 тыс. человек присоединились к проекту для людей пенсионного возраста «Московское долголетие», который был запущен 1 марта 2018 года, сообщает портал мэра Москвы.
Обновлено в 04:36
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В Египте в древней крепости нашли монеты и терракотовые фигурки

Во время раскопок эллинистического города, построенного на вершине кораллового рифа в Египте более двух тысяч лет назад, в крепости ученые нашли терракотовые фигуры и монеты, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 09:04
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Петергоф вошел в десятку лучших музеев мира

Обновлено в 04:12
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Названа самая простая и полезная диета на 2019 год

Диетологи оценили более 40 популярных режимов питания и практически единогласно поставили на первое место средиземноморскую диету, порекомендовав в 2019 году придерживаться соответствующего рациона.
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Беглов осмотрел три детсада в Адмиралтейском районе

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга 4 января осмотрел три встроенных детских садика в Адмиралтейском районе.
Обновлено в 05:20
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