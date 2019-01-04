Общество
В России предложили запретить детям посещать цирки
В России предложили запретить детям посещать циркиРБК08:20
В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним зрителям. Соответствующее обращение направил министру культуры Владимиру Мединскому депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, передает RT.
РБК08:20
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с чего всё началось
В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним зрителям. Соответствующее обращение депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил министру культуры Владимиру Мединскому.RT на русском01:11
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Петергоф вошел в десятку лучших музеев мира
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Диетологи оценили более 40 популярных режимов питания и практически единогласно поставили на первое место средиземноморскую диету, порекомендовав в 2019 году придерживаться соответствующего рациона.
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Беглов осмотрел три детсада в Адмиралтейском районе
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