с чего всё началось

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Происшествия Происшествия Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС.

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Происшествия Происшествия Экс-министр финансов Подмосковья отреагировал на обвинения в растрате В 2013 году Кузнецова задержали во Франции.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске прощаются с погибшими при взрыве Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа и обрушения одного из подъездов 10-этажного дома погибли 39 человек.

Происшествия Происшествия В Крыму у Ай-Петри ликвидировали последствия схода снежной лавины Сегодня на участке дороги Ялта - Ай-Петри было парализовано движение транспорта из-за схода снежной лавины.

Армия и оружие Армия и оружие СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон» Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

Общество Общество Умер литературовед и филолог Борис Аверин Советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин скончался в Петербурге, сообщил филолог и писатель Андрей Аствацатуров.

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Хоккей Хоккей «Динамо» обыграло «Автомобилист» в первом матче КХЛ на новом стадионе Матч регулярного сезона КХЛ между «Динамо» и «Автомобилистом» завершился победой московской команды со счетом 2:0. Обе шайбы «бело-голубые» забросили во втором периоде — отличились Вадим Шипачев и Юусо Хиетанен.

Политика Политика В Крыму назвали условие прохождения кораблей Украины в Азовское море

Общество Общество В России предложили запретить детям посещать цирки В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним зрителям.

Происшествия Происшествия Две группировки устроили драку в метро Санкт-Петербурга Две группировки утроили драку на станции метро "Обводный канал" в Санкт-Петербурге, сообщает ФАН со ссылкой на источники.

Общество Общество На южные провинции Таиланда обрушился тропический ураган «Пабук» В пятницу, 4 января, тропический ураган «Пабук» обрушился на южные провинции Таиланда — Паттани и Сонгкхла.

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп не назвал точных сроков вывода войск США из Сирии Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.

Происшествия Происшествия На месте ЧП в Магнитогорске завершилась спасательная операция Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске.

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Космос Космос «Чанъэ-4» прислал первые снимки обратной стороны Луны Китайский космический аппарат «Чанъэ-4», совершивший посадку на обратной стороне Луне, прислал снимки этой части спутника Земли, передает РИА «Новости».

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Спорт Спорт Скелетонист Третьяков занял первое место на этапе Кубка мира Российский скелетонист Александр Третьяков завоевал золото на третьем этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в немецком Альтенберге, передает ТАСС.

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Политика Политика ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты страны, передает в пятницу агентство УНН.