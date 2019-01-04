с чего всё началось

Общество Общество Умер литературовед и филолог Борис Аверин Советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин скончался в Петербурге, сообщил филолог и писатель Андрей Аствацатуров.

Общество Общество Некоторые министерства и госкомитеты переедут в «Москва-Сити» В результате правительство согласовало предложение Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития о размещении в "Москва-Сити" центральных аппаратов этих министерств.

Общество Общество В Крыму 19 населенных пунктов остались без света из-за непогоды Обесточенными являются 12 воздушных линий региона 10 кВ. 19 населенных пунктов остаются без света, из них частично без электроснабжения - восемь.

Общество Общество На южные провинции Таиланда обрушился тропический ураган «Пабук» В пятницу, 4 января, тропический ураган «Пабук» обрушился на южные провинции Таиланда — Паттани и Сонгкхла.

Общество Общество Население Китая сократилось впервые за 70 лет Ожидалось, что этот показатель вырастет на 790 тысяч. В Китае сокращение населения зафиксировано впервые за 70 лет.

Здоровье Здоровье Названы продукты, вызывающие тревожность и панические атаки Ряд привычных продуктов может спровоцировать обострение симптомов тревожности, вплоть до появления панических атак.

Общество Общество Гостей «Евровидения-2019» в Израиле разместят в палатках Мэрия Тель-Авива планирует разместить тысячи гостей международного конкурса «Евровидение-2019» в палаточном городке, сообщила советник мэра Рона Хульдаи Илана Михаэли.

Общество Общество К проекту «Московское долголетие» присоединились 180 тыс. человек Более 180 тыс. человек присоединились к проекту для людей пенсионного возраста «Московское долголетие», который был запущен 1 марта 2018 года, сообщает портал мэра Москвы.

Общество Общество Петергоф вошел в десятку лучших музеев мира

ЖКХ ЖКХ В Санкт-Петербурге снесли балконы под предлогом борьбы с сосульками

Общество Общество МИД предупредил россиян об опасной погоде в Германии МИД России предупредил находящихся в Германии граждан о высоком уровне погодной опасности в южных и центральных районах страны, передает ТАСС.

Транспорт Транспорт Лыжные трассы Москвы обновили после снегопада Лыжные трассы и горнолыжные склоны Москвы обновили после сильных снегопадов.

Религия Религия Новая церковь Украины забрала первый приход УПЦ "Православная церковь Украины" забрала первый приход канонической Украинской православной церкви(УПЦ).

Транспорт Транспорт В столичном метро появились еще шесть поездов нового поколения В столичном метро начали курсировать еще шесть поездов нового поколения "Москва".