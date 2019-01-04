Общество

В России предложили запретить детям посещать цирки
РБК
08:20

В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним зрителям. Соответствующее обращение направил министру культуры Владимиру Мединскому депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, передает RT.
РБК08:20
с чего всё началось

В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним

В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним зрителям. Соответствующее обращение депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил министру культуры Владимиру Мединскому.
RT на русском01:11

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В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним

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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
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Умер литературовед и филолог Борис Аверин

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Население Китая сократилось впервые за 70 лет

Ожидалось, что этот показатель вырастет на 790 тысяч. В Китае сокращение населения зафиксировано впервые за 70 лет.
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Лыжные трассы и горнолыжные склоны Москвы обновили после сильных снегопадов.
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