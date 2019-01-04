с чего всё началось

Политика Политика Подозреваемый в шпионаже американец оказался подданным Великобритании Американец Пол Уилан, которого арестовали в Москве по подозрению в шпионаже, оказался подданным Великобритании.

Политика Политика При авиаударе коалиции в Сирии погибли россияне

Политика Политика Хакеры выложили в интернет личные данные немецких политиков Хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, в том числе номера мобильных телефонов, личные адреса, письма с личных аккаунтов электронной почты.

Политика Политика В Крыму назвали условие прохождения кораблей Украины в Азовское море

Политика Политика МИД Польши: «Северный поток – 2» угрожает Украине Реализация проекта «Северной поток — 2» «убивает» Украину. Об этом в интервью Handelsblatt заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.

Политика Политика Глава миграционного управления МВД ушла в отставку Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.

Армия и оружие Армия и оружие Названа максимальная скорость подводного беспилотника «Посейдон» "Покинувший подлодку-носитель беспилотник будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше (около 110 узлов)", - сказал источник.

Армия и оружие Армия и оружие Войска США начали выход из Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Китай продемонстрировал свою версию «матери всех бомб»

Политика Политика В Бундестаге предупредили об ухудшении отношений с Россией Уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином «останутся сложными» и ухудшатся.

Политика Политика Путин поздравил Церетели с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил скульптора Зураба Церетели с 85-летием и отметил высокое признание, которым пользуются творческие идеи скульптора среди любителей искусства.

Политика Политика В Польше отказались считать Туска представителем страны в ЕС Председатель Европейского совета Дональд Туск не является представителем Польши в Евросоюзе.

Политика Политика Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен продвинуть переговоры по мирному договору во время своего январского визита в Россию.

Политика Политика Палата представителей США одобрила бюджет без средств на стену Трампа Палата представителей США, где демократы теперь составляют большинство, одобрила законопроекты о финансировании до 30 сентября 2019 года (конец текущего финансового года) ряда правительственных учреждений, а также о предоставлении средств для обеспечения безопасности границ.