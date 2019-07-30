Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCarRT на русском вчера в 19:44
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на сайтах «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и OneTwoTrip.
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с чего всё началось
Онлайн-кассы под угрозой Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков. Письмо с инициативой за подписью председателя ООП Ильи Зотова было направлено в Госдуму 25 июля.Известиявчера в 17:01
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Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Футбол
«Зенит» предложил за игрока «Барселоны» €35 млн
Сине-бело-голубые предложили за него €35 млн, сообщает Sport.es. Еще €5 млн российский клуб предлагает еще в виде бонусов.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
Самолет рухнул на жилые дома в Пакистане
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия
Неймар избежал суда по обвинению в изнасиловании
Обновлено в 00:06
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено вчера в 13:02
Экономика
«Автодор» в 2018 году вдвое превысил максимальный объем авансов
Сколько «Автодор» перечислил авансов подрядчикам В течение 2018 года госкомпания «Автодор» предоставила подрядчикам авансовые платежи по строительству и реконструкции автодорог на общую сумму 82,4 млрд руб. из 123,5 млрд руб. общих расходов, что составило 66,7%. При этом лимит авансов по таким проектам — не более 30%.
Обновлено в 00:30
Политика
Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа
Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов — один из троих заявителей митинга — заявил, что они получили от мэрии разрешение провести акцию на проспекте им. Сахарова.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин
Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.
Обновлено вчера в 22:12
Футбол
Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июля
Во вторник, 30 июля, нападающие швед Джордан Ларссон и немец Андре Шюррле пройдут медобследование в «Спартаке».
Обновлено вчера в 15:31
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Общество
В России упростились покупка и продажа недвижимости
Другими словами, договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми собственниками недвижимости без исключения.
Обновлено в 01:02
Здоровье
Более 630 юных жителей Шкотовского района в Приморье бесплатно осмотрели врачи «Здоровья»
Детский состав медицинского автопоезда «Здоровье» продолжает посещать села Шкотовского района Приморья За пять дней специалисты посетили четыре населенных пункта.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В Германии мужчина столкнул ребенка под поезд
Неизвестный мужчина задержан на вокзале во Франкфурте-на-Майне, он подозревается в том, что столкнул под поезд ребенка, который в результате погиб, сообщил информационный портал Hessenschau.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия
В Астрахани госпитализировали десять моряков иранского судна
В Астрахани с борта иранского судна "Тина" госпитализированы десять человек. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 09:06
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Транспорт
Федеральная трасса «Сибирь» в районе Тулуна закрыта из-за паводка
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено 28 июля в 10:55
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено вчера в 15:16
Политика
На Украине сравнили Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх
США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.
Обновлено в 00:13
Здоровье
Россияне используют устаревшие лекарства
Левомицетин обладает сильными побочными эффектами, поэтому медики советуют использовать современные лекарства.
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Большинство россиян хотят оставить Путина президентом после 2024 года
Более половины россиян заявили, что хотят видеть Владимира Путина президентом России и после 2024 года.
Обновлено в 00:13
Происшествия
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:33
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Футбол
Баринов пытался помешать Чалову пробить пенальти в дерби с ЦСКА
Журналист Тимур Журавель выложил на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» видео, как полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пытался помешать пробить пенальти нападающему ЦСКА Фёдору Чалову в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 01:05
Футбол
«Монако» проявляет интерес к Мустафи. «Арсенал» назвал его стоимость
«Монако» направил запрос в лондонский «Арсенал» с целью узнать стоимость защитника Шкодрана Мустафи.
Обновлено вчера в 22:29