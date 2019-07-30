Онлайн-кассы под угрозой Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков. Письмо с инициативой за подписью председателя ООП Ильи Зотова было направлено в Госдуму 25 июля.

с чего всё началось

Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на сайтах «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и OneTwoTrip.

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