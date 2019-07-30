Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCarRT на русском вчера в 19:44
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на сайтах «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и OneTwoTrip.
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с чего всё началось
Под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов — помимо BlaBlaCar, это «Яндекс.Автобусы», страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел», OneTwoTrip и др. В ООП отмечают, что сегодня примерно треть автобусных перевозчиков — нелегалы.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 06:07, Вашингтон
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Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов
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