Экономика
В России предложили ввести штрафы за недостоверные ссылки на ГОСТыSmolnarod.ru вчера в 07:01
Инициативу ведомства уже одобрили в госкомиссии по противодействию контрафакту на рынке. "Практика оборотных штрафов в сфере технического регулирования и обращения продукции на рынке уже есть, и ее надо расширять", — считает глава Росстандарта.
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с чего всё началось
Росстандарт предлагает ввести отдельный состав административного правонарушения за недостоверную маркировку продукции ГОСТами - оборотный штраф от 1 процента годовой выручки компании-нарушителя и 3 процентов при повторном нарушении.Российская газета02 февраля в 01:35
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Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в центре Москвы
Обновлено в 00:23
Здоровье
Онколог назвал лучший способ уберечься от рака
Отказ от курения, правильное питание и физическая активность являются самыми эффективными мерами по профилактике онкологических заболеваний, заявил директор Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (DKFZ) в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз
«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:01
Авто
Дилеры Aurus начнут принимать заявки на автомобиль с 15 февраля
Дилерские группы "Авилон" и "Панавто" начнут с 15 февраля принимать предварительные заявки на люксовый российский автомобиль Aurus.
Обновлено вчера в 23:41
Космос
Илон Маск впервые испытал двигатель для межпланетного корабля Starship
Американская компания SpaceX Илона Маска провела первые огневые испытания двигателя для космического корабля Starship, который будет совершать межпланетные полеты.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Найден исчезнувший самолет с футболистом «Кардифф сити»
Обнаружен пропавший над Ла-Маншем в прошлом месяце самолет, на борту которого находился аргентинский футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Самолет из-за мороза сел в Новосибирске вместо Красноярска
«Рейс 1468 компании «Аэрофлот», летевший из Шереметьево (Москва) в Красноярск, не приземлился у нас из-за морозов», — пояснил представитель аэропорта.
Обновлено вчера в 22:52
Авто
Обновленный Lada Largus появится в 2020 году
По словам руководителя отдела продаж «АвтоВАЗа» Яна Птачека, появление обновленного Lada Largus на рынке состоится не раньше 2020 года.
Обновлено вчера в 12:23
Транспорт
В России появятся уменьшенные дорожные знаки
В России могут появится уменьшенные и совмещенные дорожные знаки. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:53
Политика
На Украине рассказали об обмане Запада
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что западные страны обманули Киев. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:44
Авто
Выпуск «Запорожцев» остановили на Украине
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Около 30 тысяч человек остались без воды в Энгельсе
Обновлено вчера в 16:36
Общество
Москвичи смогут оплатить коммунальные услуги с помощью QR-кода
Жители Москвы смогут оплачивать коммунальные услуги с помощью QR-кода, нанесенного на единый платежный документ (ЕПД).
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Цеповяза из амурской колонии перевели в СИЗО Хабаровска
Член банды Цапков Вячеслав Цеповяз, отбывающий длительный срок лишения свободы, переведен из колонии в следственный изолятор Хабаровска.
Обновлено 01 февраля в 06:57
Происшествия
Самолет упал в жилом районе Калифорнии
Самолет упал на дома в одном из жилых районов в американском штате Калифорния. В результате инцидента погибли как минимум два человека.
Обновлено вчера в 19:49
Общество
Психиатр назвала признаки зависимости от соцсетей
Как рассказала "РИА Новости" психиатр из Германии, доктор наук Ирис Хаут, особенно этому подвержены дети и подростки, поэтому родители должны обратить внимание на их поведение.
Обновлено вчера в 21:42
Экономика
Компании Tesla грозит банкротство через месяц
Компания Tesla Илона Маска через месяц должна будет заплатить 920 миллионов долларов по облигациям.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Московский зоопарк подготовил специальную программу к 14 февраля
Ко Дню всех влюблённых, 14 февраля, Московский зоопарк подготовил особую программу, передаёт m24 со ссылкой на сайт столичного правительства.
Обновлено в 00:41
Театры
Скончался актер Анатолий Артемов
Как сообщает Молодежный театр на Фонтанке, в котором работал артист, Артемов скончался 3 февраля.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Задержан владелец попавшего в ДТП под Калугой автобуса
Задержан владелец автобуса, попавшего в ДТП в Калужской области.
Обновлено вчера в 14:39
Общество
Житель Канады выиграл в лотерею около 25,5 миллиона долларов
Житель Канады выиграл в лотерею почти 33,4 миллиона канадских долларов (около 25,5 миллиона долларов США), сообщил телеканал CTV News со ссылкой на Корпорацию лотерей и азартных игр Онтарио (OLG).
Обновлено вчера в 17:17
Общество
Медведев дал поручения по механизму «регуляторной гильотины»
Разработать дорожные карты по реализации механизма «регуляторной гильотины» в отдельных сферах государственного контроля поручил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 00:37
Кино
Вышел новый тизер фильма «Мстители: Финал»
Издание Deadline опубликовало информацию о новом тизере блокбастера "Мстители:Финал" (Avengers: Endgame).
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Челябинского бизнесмена Михаила Смирнова выпустили из СИЗО
Челябинский областной суд изменил меру пресечения бизнесмену Михаилу Смирнову, обвиняемому в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на домашний арест, сообщают в пресс-службе суда.
Обновлено в 00:38
Экономика
Счета единственного в России месторождения бора арестованы за долги
На счета Дальнегорского ГОКа наложен арест из-за долгов за электроэнергию ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК).
Обновлено в 00:48
Авто
Кроссоверы Zotye подорожали на рынке России
Кроссоверы марки Zotye T600 и Coupa 2019 подорожали на первичном России по итогу января.
Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие
К месту работ по расчистке завала на Бурее доставили буровую установку
К месту работ по расчистке завала на реке Бурея доставлена буровая установка.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Полковнику ФСО предъявили недостаточно качественное топливо
Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) заместитель руководителя СОКР ФСО полковник Эдуард Турта стал вскоре после того, как обвинение было предъявлено поставщику солярки гендиректору ООО «ВАБ-Нефть» Вадиму Балясному и менеджеру ООО Антону Сысоеву.
Обновлено вчера в 17:52
Космос
Появилось изображение первого в РФ гиперзвукового космического дрона
Появилось изображение модели первого в России многоразового летательного аппарата, предназначенного для полетов в атмосфере и космосе на гиперзвуковых скоростях.
Обновлено вчера в 20:54