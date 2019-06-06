Экономика
В России предложили ввести пособие на детей до 18 летБИЗНЕС Online 04:52
В РФ предложили ввести пособие на детей до 18 лет, если семья в этом нуждается. С такой инициативой в ходе петербургского международного экономического форума выступил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин, сообщает ТАСС.
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Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости. Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать.
с чего всё началось
Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.ТАСС04:18
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