В России предложили ввести пособие на детей до 18 летБИЗНЕС Online 04:52

Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.

с чего всё началось

Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости. Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать.

В РФ предложили ввести пособие на детей до 18 лет, если семья в этом нуждается. С такой инициативой в ходе петербургского международного экономического форума выступил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин, сообщает ТАСС.

В России предложили ввести пособие на детей до 18 лет

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