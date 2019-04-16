В России предложили ввести платный проезд по перекресткамРидус 01:58

Представители Национальной технологической инициативы «Автонет» предложили ввести платные перекрестки в России ради избавления от пробок. Соответствующий эксперимент планируется начать в 2020 году в одном из городов России.

В России предложили ввести платный проезд по перекресткам

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