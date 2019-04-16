Транспорт

В России предложили ввести платный проезд по перекресткамРидус 01:58

Представители Национальной технологической инициативы «Автонет» предложили ввести платные перекрестки в России ради избавления от пробок. Соответствующий эксперимент планируется начать в 2020 году в одном из городов России.
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Перекрестки в России могут сделать платными. Эксперты назвали предложение абсурдным

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В России могут сделать некоторые перекрестки платными

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«Автонет» предложил решить проблему пробок за счет платных перекрестков

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