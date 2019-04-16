Транспорт
В России предложили ввести платные перекресткиГазета.Ru 02:47
Помочь России решить проблему пробок могут платные перекрестки, заявили в Национальной технологической инициативе "Автонет". Предлагается ввести плату за проезд перекрестка в определенное время суток.
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Наука
В Севастополе найден тайный подземный ход
В Севастополе археологи обнаружили тайный подземный ход под четвертым бастионом, ранее неизвестный.
Обновлено вчера в 06:16
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Общество
Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро
В 2018 году правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, совершенных на станциях и в переходах метро.
Обновлено в 01:36
Хоккей
Русский тафгай посоветовал Свечникову почаще ходить в спортзал
Первый русский тафгай в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Андрей Назаров высказался относительно стычки капитана "Вашингтон" Александра Овечкина и форварда "Каролины" Андрея Свечникова, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:10
Политика
На Украине освобождена из-под стражи Надежда Савченко
Обновлено в 00:46
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Суд сделал запрос, состоит ли глава Хакасии на учете в психдиспансере
Абаканский городской суд в рамках дела о защите чести и достоинства главы Хакасии Валентина Коновалова запросил справку о том, состоит ли губернатор на учете в психоневрологическом диспансере, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина впервые высказалась о своем 39-летнем возлюбленном
Как ранее сообщала LigaNews, Бабкина стала гостьей передачи Ивана Урганта.
Обновлено в 04:14
Футбол
Госдума приняла закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020
Госдума во вторник приняла закон, предусматривающий въезд в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку
Исполнительница ради роли в новом фильме сменила образ блондинки, став шатенкой.
Обновлено в 00:22
Общество
Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»
Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Происшествия
Пожар в соборе Нотр-Дам полностью потушен
Обновлено в 03:59
Финансы
Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:10
Экономика
Московский арбитраж утвердил оценку акций по делу Baring Vostok
По версии следствия, в феврале 2017 года Калви и другие обвиняемые убедили совет директоров банка «Восточный» принять пакет акций IFTG в счет погашения кредита в 2,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 04:06
Общество
Уровень одобрения Сталина в России побил исторический рекорд
Россияне в опросе "Левада-Центра" рассказали об отношении к личности Сталина в истории, пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено вчера в 07:38
Происшествия
Моряки с задержанного в Пусане судна вернулись в Россию
Трое моряков с задержанного в южнокорейском Пусане российского судна "Палладий" вернулись в Россию и получили задержанную зарплату за счет средств страховой компании, сообщил журналистам председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
Обновлено вчера в 23:38
Космос
Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy
Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В регионе 15 полицейских разыскивают сбежавшую медведицу
На место происшествия были направлены 15 полицейских вооруженных автоматическим и табельным оружием.
Обновлено в 03:50
Общество
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Политика
Путин подписал закон о запрете хостелов
Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому размешать хостелы в жилых домах будет запрещено.
Обновлено вчера в 12:23
Шоу-бизнес
Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым
Телеведущая скандальной телестройки «Дом-2», дизайнер и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать».
Обновлено вчера в 09:19
Авто
Haval прекращает продажи купе-кроссовера Haval H6 Coupe в России
Купе-кроссовер Haval H6 Coupe покинул товарную линейку Haval на российском рынке.
Обновлено в 03:48
Политика
Порошенко призвал советника Зеленского покинуть его штаб
Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал бывшего министра финансов Александра Данилюка покинуть штаб кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского из-за конфликта интересов по делу Приватбанка олигарха Игоря Коломойского.
Обновлено в 02:52
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Двое горняков ответят за взрыв в шахте «Обуховская»
По версии следствия, в августе 2018 года в забое монтажной камеры лавы № 501 АО «Шахтоуправление Обуховская» во время подготовки к взрывным работам случился несанкционированный взрыв.
Обновлено в 03:42
Религия
В РПЦ прокомментировали пожар в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 19:25