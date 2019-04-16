Транспорт
В России предложили ввести платные перекресткиИзвестия 21:05
Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков. Первый такой эксперимент намерены провести в одном из городов уже в 2020 году, сообщили в Национальной технологической инициативе «Автонет».
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Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Обновлено в 14:28
Общество
Правительство отказалось от обязательной видеофиксации техосмотра
Инициатива была внесена в Думу правительством с целью ввести обязательную фиксацию на фото и видео процедуры техосмотра автомобилей, чтобы избежать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено в 09:28
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals), подрался с нападающим «Каролины Харрикейнз» (Carolina Hurricanes) в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:36
Политика
Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-службы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено в 15:46
Происшествия
В Париже сгорел Собор Парижской Богоматери
В Париже загорелся Собор Парижской Богоматери, сообщают очевидцы в соцсетях. Причины пожара пока неизвестны.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Французские бизнесмены выделили €100 млн на восстановление Нотр-Дама
Семья французских бизнесменов Пино, которая является владельцем компаний Artemis и Kering, выделила €100 млн на восстановление парижского собора Нотр-Дам-де-Пари, который получил серьезные повреждения в результате пожара.
Обновлено в 22:39
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Технологии
Названа новая причина появления человека
Для вымерших видов людей были характерны выступающие надбровные дуги, а у Homo sapiens лоб стал более гладким с отчетливыми бровями, способными выражать хорошо различимые эмоции.
Обновлено в 20:54
Общество
Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно
"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Политика
Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского
Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Общество
Что ждет волгоградцев по астропрогнозу с 15 по 21 апреля
Волгоградцев, рожденных под знаком Овна, вознаградят за усилия.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку
Транспортная авиация Соединённого Королевства перебросила на эстонскую авиабазу Эмари пять военных вертолётов Apache.
Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж
Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.
Обновлено в 08:00
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Общество
Почти половина россиян не платит за утилизацию мусора
Кстати, как отметил на сегодняшней пресс-конференции Роман Старовойт, Курская область является одной из первых, где от расчёта оплаты за вывозу ТБО по площади жилья, с человека и по нормативам среднего сбора собираются перейти к реальному контролю накопления отходов в каждом доме, чтобы жильцы платили только за собственный утилизируемый мусор.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Юбилей отмечает примадонна российской эстрады Алла Пугачева
Сегодня юбилей отмечает примадонна российской эстрады Алла Пугачева.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
ВКС получили два модернизированных ракетоносца Ту-95МС
В феврале президент России Владимир Путин рассказал о завершении разработки сверхзвукового ракетоносца Ту-160 Казанским авиационным заводом.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено вчера в 05:06
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Экономика
Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе
Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Общество
В Петербурге за квартал закрылось рекордное число ресторанов и кафе
В первом квартале 2019 года в Санкт-Петербурге на основных торговых улицах закрылось 53 кафе и ресторана.
Обновлено в 06:07
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Транспорт
Проезд по платным дорогам подорожает
В «Автодоре» объявлено о повышении стоимости проезда по платным дорогам.
Обновлено в 02:15
Экономика
Медведев распорядился создать семь новых ТОР в России
В России появятся семь новых территорий опережающего развития (ТОР), сообщил премьер-министр страны Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.
Обновлено в 18:58
Общество
СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро
Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено в 22:30
Политика
Россия упростит выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
Россия упростит получение гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 17:18
Космос
Япония разрабатывает программу по колонизации Луны
Обновлено в 01:10
Происшествия
Под Иркутском пьяный водитель школьного автобуса вез детей на занятия
Школьный автобус для проверки документов у водителя, остановили полицейские, дежурившие в районе поселка Маркова.
Обновлено в 22:18
Происшествия
В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых
В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).
Обновлено в 21:36