Транспорт
В России предложили ввести платные перекресткиИзвестия вчера в 21:05
Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков. Первый такой эксперимент намерены провести в одном из городов уже в 2020 году, сообщили в Национальной технологической инициативе «Автонет».
Читать в источнике
Оценить182
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 00:40, Ашберн
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Футбол
Руководство «Спартака» провело с Кононовым жесткий телефонный разговор
Как стало известно Sport24.ru, руководство «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после поражения от «Ростова» в 23-м туре российской Премьер-лиги.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в Нотр-Даме
Обновлено вчера в 18:56
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Игры
Xbox One S и Xbox One X отдают в лизинг
Обновлено вчера в 15:04
Армия и оружие
Японские военные ищут обломки упавшего в Тихий океан истребителя F-35
Как пишет французская газета Le Figaro, крушение боевого самолета – редкий шанс для потенциальных противников США получить информацию о новейшей военной технике.
Обновлено вчера в 09:32
Общество
При переходе на цифровое ТВ обмануты десятки тысяч семей
Первая волна перехода на цифровое эфирное телевидение произошла в феврале — в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Чечне.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
Талые воды подтопили деревню на севере Бурятии
Талые воды подтопили дворы в населенном пункте Алла в Курумканском районе Бурятии, власти на всякий случай подготовили для жителей пункт временного размещения.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Моряки с задержанного в Пусане судна вернулись в Россию
Трое моряков с задержанного в южнокорейском Пусане российского судна "Палладий" вернулись в Россию и получили задержанную зарплату за счет средств страховой компании, сообщил журналистам председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Опрос показал отношение россиян к Ассанжу
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, в ходе которого выяснил отношение жителей России к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено вчера в 23:16
Кино
Новая серия «Игры престолов» поставила двойной рекорд
Первая серия заключительного сезона «Игры престолов», премьера которой состоялась на американском телеканале HBO 14 апреля, установила сразу два рекорда.
Обновлено вчера в 23:57
Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Премьера стала одним из знаковых событий автосалона.
Обновлено вчера в 10:51
Общество
Затянет трясина прошлого: гороскоп с 15 по 22 апреля
Овен Интернет занимает большое место в вашей жизни и порой мешает строить личную жизнь.
Обновлено вчера в 03:17
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 21:27
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым
Телеведущая скандальной телестройки «Дом-2», дизайнер и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать».
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского
Следственные органы Республики Тыва после побега арестованных из изолятора временного содержания (ИВС) возбудили уголовное дело о халатности.
Обновлено вчера в 08:06
Общество
СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро
Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
В штабе Зеленского заявили о принадлежности Крыма Украине
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что Крым «был, остается и будет частью Украины», сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено вчера в 13:00
Наука
Генетики выяснили происхождение британцев эпохи неолита
Исследователи разобрались в происхождении неолитических жителей Британии, которые начали заниматься фермерством, говорится в Nature Ecology&Evolution.
Обновлено вчера в 11:04
Космос
Твёрдый грунт стал причиной поломки бура на марсоходе
Обновлено вчера в 05:39
Общество
Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта»
Обновлено вчера в 08:39
Космос
Не отменяется, а переносится. Ученые назвали новую дату конца света
Специалисты назвали эту информацию бредом, однако сам факт приближающегося конца света отрицать не стали.
Обновлено вчера в 12:59
Экономика
Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы
Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.
Обновлено вчера в 07:36
Политика
В МВД назвали количество украинцев, имеющих временное убежище в России
Число украинцев, имеющих временное убежище в России или статус беженца, оценивается в 77 тысяч, заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-майор полиции Валентина Казакова.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
В Петербурге пенсионеры смогут бесплатно ездить в электричках
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внес в парламент города законопроект, предусматривающий право бесплатного круглогодичного проезда в пригородных электричках для льготных категорий граждан.
Обновлено вчера в 16:04
Авто
Международный автосалон в Шанхае открылся для представителей СМИ
Сегодня выставочная площадь автосалона шокирует масштабами — 360 000 квадратных метров, свыше одного миллиона посетителей и 1 000 участников.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В Приморье умер пострадавший при тушении пожара сотрудник МЧС
Пожарный, пострадавший при тушении крупного возгорания на складе стройматериалов во Владивостоке, умер в больнице, не приходя в сознание.
Обновлено в 00:07
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 11:15