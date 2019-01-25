Технологии

В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройствРоссийская газета 03:00

В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
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Людмила Бокова
Обсуждается возможность распространения этого правила на все устройства, в том числе датчики, которые, так же как и мобильный телефон, должны иметь серийные номера.
— Людмила Бокова, депутатTelesputnik.ru 06:05
с чего всё началось

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