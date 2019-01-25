Технологии
В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройствРоссийская газета 03:00
В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
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Оператор связи должен предупредить, возможно не единожды, о том, что используемое устройство требует регистрации, и, если этого не произойдет, тогда через некоторое время он может быть заблокирован.
— Людмила Бокова, депутатРБК вчера в 22:00
с чего всё началось
Сенаторы предложили с 1 февраля 2020 года ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI).РБКвчера в 22:00
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Совет Федерации разработал законопроект о платной регистрации устройств в сотовых сетях
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 10:49, Ашберн
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