Технологии
В Совфеде предложили ввести платную регистрацию смартфонов и планшетовГазета.Ru 03:39
Совет Федерации намерен ввести обязательную платную регистрацию всех устройств, имеющих выход в интернет через мобильные сети. В список гаджетов, за которые придется платить гражданам РФ, входят смартфоны, планшеты и даже счетчики услуг ЖКХ.
Читать в источнике
Оценить1858
Оператор связи должен предупредить, возможно не единожды, о том, что используемое устройство требует регистрации, и, если этого не произойдет, тогда через некоторое время он может быть заблокирован.
— Людмила Бокова, депутатРБК вчера в 22:00
с чего всё началось
Сенаторы предложили с 1 февраля 2020 года ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI).РБКвчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7196 источников, обновлено в 04:41, Ашберн
Гаджеты
Голосовой ассистент Apple появится и в AirPods 2
Наушники Apple AirPods выйдут в середине 2019 года.
Обновлено в 04:14
Гаджеты
Microsoft Office стал доступен в Mac App Store
Изначально софтверный гигант обещал загрузить приложения Office в Mac App Store к концу 2018 года, и после небольшой задержки приложения наконец стали доступны.
Обновлено вчера в 21:59
Гаджеты
Xiaomi готовит бюджетный смартфон Redmi Go за 70 долларов
Оценили бюджетный смартфон Redmi Go в 70 долларов.
Обновлено вчера в 12:29
Технологии
Apple уволила более 200 сотрудников из отдела по беспилотникам
Американская корпорация Apple уволила свыше 200 сотрудников, которые занимались разработкой самоуправляемого автомобиля Titan.
Обновлено в 01:33
Гаджеты
Новый источник раскрыл особенности смартфона Samsung Galaxy A50
Обновлено в 04:19
Игры
Ремейк Resident Evil 2 установил абсолютный рекорд франшизы в Steam
Глобальный релиз ремейка Resident Evil 2 состоялся меньше 12 часов назад, однако проект уже поставил первый рекорд в Steam — по числу одновременных игроков.
Обновлено в 04:10
Игры
Десять минут геймплея «советской BioShock» — Atomic Hearts
Обновлено вчера в 18:59
Интернет
В «Яндексе» назвали ежедневную аудиторию «Алисы»
"Яндекс" запустил голосовой помощник "Алиса" в октябре 2017 года "Сейчас "Алиса" умеет работать с несколькими сервисами "Яндекса", в том числе с поиском, картами, музыкой и погодой.
Обновлено вчера в 13:19
Технологии
В Перми подписано соглашение о реализации проекта «Умный город»
Обновлено в 02:30
Игры
В Fallout 76 появится новый PvP-режим «Выживание»
Обновлено в 01:53
Гаджеты
Huawei представила первый в мире чип для базовых станций 5G
Компания «Huawei Technologies» сегодня представила первый в мире чип, созданный специально для базовых станций 5G, передает «Синьхуа».
Обновлено вчера в 12:59
Технологии
Исследователи рассказали об уязвимостях в 26 PoS-криптовалютах
Даркнет 2018 Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Эксперты из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне рассказали об атаке Fake Stake, которая представляет угрозу для 26 proof-of-stake (доказательство доли владения, PoS) криптовалют.
Обновлено в 03:30
Игры
Критики поставили первые оценки ролевой игре Kingdom Hearts 3
В сети появились первые оценки ролевой игры Kingdom Hearts 3, созданной в сотрудничестве компаний Square Enix и Disney.
Обновлено в 03:52
Технологии
Завод «Ангстрем-Т» освоил технологию производства Trench MOSFET
Обновлено в 02:10
Гаджеты
Проблема с Xiaomi Mi A2: смартфон уходит в циклическую перезагрузку после установки январского обновления безопасности
Со смартфонами часто случаются проблемы программного толка, но производитель обычно старается максимально быстро их решать.
Обновлено в 01:18