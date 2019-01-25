В Совфеде предложили ввести платную регистрацию смартфонов и планшетовГазета.Ru 03:39

Сенаторы предложили с 1 февраля 2020 года ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI).

с чего всё началось

Оператор связи должен предупредить, возможно не единожды, о том, что используемое устройство требует регистрации, и, если этого не произойдет, тогда через некоторое время он может быть заблокирован.

Совет Федерации намерен ввести обязательную платную регистрацию всех устройств, имеющих выход в интернет через мобильные сети. В список гаджетов, за которые придется платить гражданам РФ, входят смартфоны, планшеты и даже счетчики услуг ЖКХ.

В Совфеде предложили ввести платную регистрацию смартфонов и планшетов

Гаджеты Гаджеты Голосовой ассистент Apple появится и в AirPods 2 Наушники Apple AirPods выйдут в середине 2019 года.

Гаджеты Гаджеты Microsoft Office стал доступен в Mac App Store Изначально софтверный гигант обещал загрузить приложения Office в Mac App Store к концу 2018 года, и после небольшой задержки приложения наконец стали доступны.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi готовит бюджетный смартфон Redmi Go за 70 долларов Оценили бюджетный смартфон Redmi Go в 70 долларов.

Технологии Технологии Apple уволила более 200 сотрудников из отдела по беспилотникам Американская корпорация Apple уволила свыше 200 сотрудников, которые занимались разработкой самоуправляемого автомобиля Titan.

Гаджеты Гаджеты Новый источник раскрыл особенности смартфона Samsung Galaxy A50

Игры Игры Ремейк Resident Evil 2 установил абсолютный рекорд франшизы в Steam Глобальный релиз ремейка Resident Evil 2 состоялся меньше 12 часов назад, однако проект уже поставил первый рекорд в Steam — по числу одновременных игроков.

Интернет Интернет В «Яндексе» назвали ежедневную аудиторию «Алисы» "Яндекс" запустил голосовой помощник "Алиса" в октябре 2017 года "Сейчас "Алиса" умеет работать с несколькими сервисами "Яндекса", в том числе с поиском, картами, музыкой и погодой.

Гаджеты Гаджеты Huawei представила первый в мире чип для базовых станций 5G Компания «Huawei Technologies» сегодня представила первый в мире чип, созданный специально для базовых станций 5G, передает «Синьхуа».

Технологии Технологии Исследователи рассказали об уязвимостях в 26 PoS-криптовалютах Даркнет 2018 Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Эксперты из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне рассказали об атаке Fake Stake, которая представляет угрозу для 26 proof-of-stake (доказательство доли владения, PoS) криптовалют.

Игры Игры Критики поставили первые оценки ролевой игре Kingdom Hearts 3 В сети появились первые оценки ролевой игры Kingdom Hearts 3, созданной в сотрудничестве компаний Square Enix и Disney.

Технологии Технологии Завод «Ангстрем-Т» освоил технологию производства Trench MOSFET