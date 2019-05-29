Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»Lenta.ru вчера в 21:13
В России может появиться «отцовский капитал». С таким предложением выступила комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, пишет газета «Известия».
Читать в источнике
Оценить109
с чего всё началось
В России может появиться так называемый «отцовский капитал» — субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка. Получить ее можно будет при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
Не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в США
Один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в американских штатах Огайо и Индиана, сообщает в среду агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 17:46
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Представлен рейтинг самых востребованных в России профессий
В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.
Обновлено в 01:03
Космос
Ученые: Взрыв сверхновой помог человеку перейти к прямохождению
Обновлено вчера в 11:31
Технологии
Банки начали заменять СМС для своих клиентов push-уведомлениями
Какова доля push-уведомлений Наиболее высокая доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает своим клиентам, у Альфа-банка — около 30%.
Обновлено в 00:00
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
В Махачкале виновницу ДТП пытались забить камнями
В Махачкале прохожие пытались забить камнями виновницу ДТП - 43-летнюю женщину, которая за рулем Toyota RAV4 сбила четверых пешеходов.
Обновлено вчера в 17:20
Армия и оружие
В Минобороны назвали методы США по дестабилизации России
Американская корпорация RAND подготовила доклад с указанием необходимых методов давления на Россию с целью ее дестабилизации, сообщил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в 2014 году
Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимир Замана, подозреваемый в госизмене, рассказал, что 1 марта 2014 года военнослужащие страны планировали операцию в Крыму.
Обновлено вчера в 16:32
Политика
Зеленский посетил передовую Донбасса
Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.
Обновлено вчера в 04:23
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено вчера в 10:58
Общество
Роскачество обнаружило в фарше патогенные бактерии и антибиотики
«В фарше торговых марок "Мясницкий ряд" (Московская область) и "Мясновъ" (Московская область) обнаружены листерии (L.monocytogenes) – патогенный для человека вид бактерий, вызывает у людей пищевое заболевание – листериоз», – сообщают эксперты.
Обновлено в 01:05
Политика
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть гражданство Саакашвили
Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, так как это был вопрос «справедливости и достоинства».
Обновлено в 00:52
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
Назван лучший липовый мед
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование липового меда.
Обновлено в 01:07
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
В вольской школе подросток ударил девочку топором по голове
Обновлено вчера в 05:37
Футбол
«Арсенал» поздравил Аршавина с днем рождения
Лондонский "Арсенал" поздравил бывшего футболиста клуба Андрея Аршавина с 38-летием, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Тест на беременность» Анна Пескова скрывала дочь
Звезда сериала «Тест на беременность» была сосредоточена на работе.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
В ДНР оценили действия Зеленского по прекращению огня в Донбассе
Как сообщает Первый канал, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин оценил первые действия президента УКраины Петра Порошенко по нормализации ситуации в Донбассе.
Обновлено вчера в 20:49
Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено вчера в 18:15
Экономика
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
Обновлено в 01:18
Политика
Макрон пообещал организовать встречу по Украине при должных условиях
Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал организовать встречу по Украине в "нормандском формате", как только сложатся политические условия.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено 27 мая в 21:28
Политика
Многодетным семьям компенсируют ипотеку
Многодетным семьям в России компенсируют часть затрат на ипотеку. Такой законопроект принят Государственной думой РФ в первом чтении.
Обновлено вчера в 09:04
Шоу-бизнес
Хирург Дарьи Пынзарь показала ее фото до пластики
На странице клиники появились фото Дарьи Пынзарь, бывшей участницы «Дома-2», а ныне блогерши, дизайнера и мамы двоих сыновей.
Обновлено вчера в 14:01