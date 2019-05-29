Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»Lenta.ru вчера в 21:13
В России может появиться «отцовский капитал». С таким предложением выступила комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, пишет газета «Известия».
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с чего всё началось
В России может появиться так называемый «отцовский капитал» — субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка. Получить ее можно будет при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке.Известиявчера в 17:02
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Экономика
Бедность россиян сочли статистической ошибкой
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Общество
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на суды Краснодара
Автомобильные концерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar обратились в ФСБ России с заявлением о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу владельцев авто через суды Краснодара.
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Общество
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Обновлено в 02:30
Транспорт
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Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
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Гаджеты
Apple представила плеер iPod Touch
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Шоу-бизнес
Поклонники поздравляют Леру Кудрявцеву с беременностью
Для прогулки Кудрявцева выбрала платье со сложным кроем, из-за чего у подписчиков ее супруга создалось впечатление, что Лера прячет таким образом «беременный» живот.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Мезенцева
Совет Федерации прекратил досрочно в среду полномочия сенатора от Сахалинской области, председателя комитета Совфеда по экономической политике Дмитрия Мезенцева.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Политика
Бельгия передала России воевавшего на стороне ИГ в Сирии боевика
Из Бельгии в Россию экстрадирован боевик, который с 2014 года воевал в Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 03:32
Политика
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
Бывший президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
Обновлено в 00:32
Общество
Росстат рассказал, в каких сферах не хватает работников
Рынок труда России больше всего нуждается в квалифицированных врачах и медицинских работниках.
Обновлено в 05:54
Экономика
Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000%
В 2018 году инфляция в Венесуэле достигла показателя в 130 060%, следует из публикации Центрального банка Венесуэлы, на которую ссылается «Прайм».
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Кирове врач и фельдшер ограбили пациенток
В Кирове расследуют уголовное дело в отношении врача-терапевта и фельдшера скорой помощи.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Генпрокуратура заявила о системных проблемах в авиаотрасли РФ
Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что катастрофа самолета SSJ 100 в "Шереметьево" обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли.
Обновлено в 05:59
Политика
Ляшко предрек гривне четырехкратное обесценение из-за дефолта
Известный украинский политик Олег Ляшко, возглавляющий в украинском парламенте Радикальную партию, спрогнозировал резкое падение курса национальной валюты, если власти решатся на дефолт.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
В Крыму нашли массовое захоронение армии князя Василия Долгорукова
В районе Армянска на севере Крыма удалось идентифицировать останки захороненных солдат числом примерно в 800 человек, заявил гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 05:06
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Общество
Российская заведующая детсадом уволилась из-за видео со стриптизом
В Сургуте заведующая детсадом уволилась после появившегося в сети видео со стриптизом на праздничном представлении.
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Хоккей
Зеленский предоставил гражданство российскому хоккеисту
Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство страны хоккеисту из России Александру Костикову.
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Общество
Мэр Вилюйска подал в суд из-за шутки в КВН
Градоначальнику якутского города Вилюйска Нюргустану Афанасьеву не понравилась шутка игроков КВН, и он подал в суд.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Названа причина сбоя на Солнцевской линии метро
Обновлено в 05:56
Гаджеты
Samsung разработала мощную зарядку для смартфонов
Обычно смартфоны заряжаются на 50 Вт мощности, более старые модели на 30 Вт.Samsung сообщила, что скоро выпустит в продажу два вида контроллеров, которые прошли сертификацию USB Power Delivery 3.0.
Обновлено вчера в 12:35
Общество
Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии
Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Происшествия
На экс-заводе Порошенко загорелся корабль
На территории судостроительного предприятия «Ленинская кузница» (переименована в «Кузницу на Рыбацком»), которое ранее принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар, сообщило 29 мая информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено в 04:43
Общество
Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану выдали два англо-русских словаря
Американские дипломаты принесли два англо-русских словаря обвиняемому в шпионаже гражданину четырех стран Полу Уилану, находящемуся в СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
Обновлено в 04:46