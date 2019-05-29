Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»Lenta.ru вчера в 21:13
В России может появиться «отцовский капитал». С таким предложением выступила комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, пишет газета «Известия».
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с чего всё началось
В России может появиться так называемый «отцовский капитал» — субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка. Получить ее можно будет при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке.Известиявчера в 17:02
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