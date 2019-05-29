В России предложили ввести «отцовский капитал»Lenta.ru вчера в 21:13

В России может появиться так называемый «отцовский капитал» — субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка. Получить ее можно будет при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке.

с чего всё началось

В России может появиться «отцовский капитал». С таким предложением выступила комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, пишет газета «Известия».

Общество Роскачество проверило мясной фарш У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.

Авто Компания BMW обновила кроссовер X1 Баварский компактный внедорожник получил обновленные внешние элементы, соответствующие текущему языку дизайна BMW, а скромные обновления интерьера дополняют изменения снаружи.

Экономика Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.

Политика Бельгия выдала воевавшего в рядах ИГ россиянина Бельгия выдала россиянина, воевавшего в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".

Кино Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Футбол Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.

Политика Назарбаев стал почетным председателем ЕАЭС Несколько минут назад первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Евразийского экономического союза.

Театры Богомолов станет новым худруком Театра на Малой Бронной Режиссер Константин Богомолов станет новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной, передает РИА Новости.

Происшествия В Подмосковье задержана банда авторитета Циркача В Московской области задержана банда, входящая в сферу влияния вора в законе по прозвищу Циркач.

Экономика Аветисян потребовал от Baring досрочной передачи 10% акций «Восточного» Компания «Финвижн» (владеет 32% акций банка «Восточный») обратилась в Арбитражный суд Амурской области с ходатайством о немедленном исполнении кол-опциона на 9,99% акций банка, которые принадлежат кипрской структуре фонда Baring Vostok — Evison (суммарно фонд — конечный бенефициар 52% «Восточного»).

Театры Скончался дирижёр Алексей Людмилин Главный дирижёр симфонического оркестра Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус» Алексей Людмилин ушёл из жизни во вторник, 28 мая.

Политика Вышинский объяснил, почему считает незаконным свой арест Задержание и арест журналиста Кирилла Вышинского были незаконными, поскольку основывались на абсурдных и лживых обвинениях.

Экономика Подорожание авиационного керосина срывает выполнение указа Путина Подорожание топлива может усложнить выполнение майского указа об увеличении региональных перевозок.

Транспорт В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.

Политика Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.

Экономика Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.

Происшествия 13-летнюю дочь Пирло сбила машина в Турине Анжелу Пирло, дочь бывшего полузащитника «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло, сбила машина в Турине, сообщает La Stampa.

Политика Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.

Шоу-бизнес Анастасия Цветаева родила третьего ребенка Напомним, что у Цветаевой есть 13-летний сын Кузьма от гражданского мужа, режиссера Олега Гончарова, и шестилетняя дочка Эстер, ее отцом является Надав Ольган — нынешний супруг Насти.

Общество В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом» Руководитель детского сада в Сургуте (ХМАО) уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, заявил РИА Новости в среду советник главы города Александр Оверчук.

Авто Hyundai Creta нового поколения показали без камуфляжа Компания Hyundai проводит финальные испытания серийной версии компактного кроссовера Creta / ix25 нового поколения.

Общество Сфера здравоохранения испытывает дефицит работников Сотрудники Росстата выяснили, что среди высококвалифицированных сотрудников в РФ больше всего не хватает специалистов в сфере здравоохранения.

Энергетика Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».

Происшествия В России впервые арестован «вор в законе» по новой статье В качестве арестованного выступил «вор в законе» Коля Томский, занимавший высшее положение в преступной иерархии и контролировал незаконную деятельность в регионе.