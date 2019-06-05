Общество
В России предложили ввести новый вид алиментовРИА Новости 14:00
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Новые выплаты коснутся тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади.
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Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными.
Обновлено в 17:48
Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера
Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено в 15:12
Авто
Ford завершил в Набережных Челнах производство автомобилей
Напомним, что Ford в рамках реструктуризации бизнеса покидает российский рынок легковых автомобилей.
Обновлено в 11:37
Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Финансы
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Политика
Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства
Эксперты охарактеризовали ситуацию в России как «инерционную открытость».
Обновлено в 17:00
Политика
Генсек НАТО призвал Россию спасти ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал вернуться к его соблюдению, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:34
Происшествия
Ляшко требует пожизненное заключение для застреливших ребенка полицейских
Как сообщает телеканал NewsOne, депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что сотрудники полиции, застрелившие в ходе пьяной игры пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, должны понести максимальное наказание, предусмотренное законодательством.
Обновлено в 18:03
Происшествия
ГП потребовала удалить ряд фейков о взрывах в Дзержинске в соцсетях
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации несколько сообщений в соцсетях о ЧП на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, ссылки на эти сообщения должны быть незамедлительно удалены, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 13:07
Общество
Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки
Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну.
Обновлено в 18:54
Политика
Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию
Обновлено в 16:13
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено в 07:09
Происшествия
В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд
Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 17:20
Культура
Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании
Баженов ранее уже критиковал фильм "Танцы насмерть", снятый компанией Kinodanz.
Обновлено в 00:44
Происшествия
На съемках бондианы произошел взрыв
Контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы.
Обновлено в 16:58
Общество
Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу
Обновлено в 13:59
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC
Российский чемпион легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с промоушеном, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
Авто
АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray
Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено в 10:32
Здоровье
Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено в 11:08
Наука
Падающий снег научились превращать в электричество
Обновлено вчера в 18:03
Футбол
Санчес может заменить Гризманна в «Атлетико»
Испанский клуб видит в чилийском форварде возможную замену Антуану Гризманну, который покинет команду этим летом.
Обновлено в 16:35
Космос
Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА
Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:41