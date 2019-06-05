Общество

В России предложили ввести новый вид алиментовРИА Новости 14:00

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Новые выплаты коснутся тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади.
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Минюст предлагает ввести в России новый вид алиментов

REGNUM16:29

В России предложили ввести новый вид алиментов

РИА Новости14:00

Новые алименты вводят в России

Deita.ruвчера в 20:05

В России придумали новый вид алиментов

Lenta.ru13:02

В России предлагают ввести новый вид алиментов

Говорит Москва14:18

В России может появиться новый вид алиментов на детей

Парламентская газетавчера в 17:32

Новый вид алиментов придумали в России

Газета.Ru13:18
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными.
Обновлено в 17:48
Происшествия

Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера

Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено в 15:12
Авто

Ford завершил в Набережных Челнах производство автомобилей

Напомним, что Ford в рамках реструктуризации бизнеса покидает российский рынок легковых автомобилей.
Обновлено в 11:37
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Финансы

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Политика

Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства

Эксперты охарактеризовали ситуацию в России как «инерционную открытость».
Обновлено в 17:00
Политика

Генсек НАТО призвал Россию спасти ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал вернуться к его соблюдению, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес

Почему работу на Первом получил Тимур Еремеев, а не Карина Мишулина

Обновлено в 08:42
Гаджеты

Смартфон Vivo Y12: четыре камеры, АКБ на 5000 мАч и чип Helio P22

Обновлено в 16:01
Происшествия

Ляшко требует пожизненное заключение для застреливших ребенка полицейских

Как сообщает телеканал NewsOne, депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что сотрудники полиции, застрелившие в ходе пьяной игры пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, должны понести максимальное наказание, предусмотренное законодательством.
Обновлено в 18:03
Происшествия

ГП потребовала удалить ряд фейков о взрывах в Дзержинске в соцсетях

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации несколько сообщений в соцсетях о ЧП на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, ссылки на эти сообщения должны быть незамедлительно удалены, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 13:07
Общество

Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки

Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну.
Обновлено в 18:54
Политика

Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию

Обновлено в 16:13
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Обновлено в 07:09
Происшествия

В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд

Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 17:20
Культура

Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании

Баженов ранее уже критиковал фильм "Танцы насмерть", снятый компанией Kinodanz.
Обновлено в 00:44
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Общество

Максим Галкин рассказал, почему его перестали звать в жюри КВН

Обновлено в 08:21
Наука

Физик описал голографическую дуальность с помощью машины Больцмана

Обновлено в 02:01
Происшествия

На съемках бондианы произошел взрыв

Контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы.
Обновлено в 16:58
Общество

Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу

Обновлено в 13:59
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC

Российский чемпион легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с промоушеном, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
Авто

АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray

Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено в 10:32
Здоровье

Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено в 11:08
Наука

Падающий снег научились превращать в электричество

Обновлено вчера в 18:03
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет

Обновлено в 07:47
Политика

Несколько десятков тысяч человек вышли на акцию протеста в Праге

Обновлено в 18:00
Футбол

Санчес может заменить Гризманна в «Атлетико»

Испанский клуб видит в чилийском форварде возможную замену Антуану Гризманну, который покинет команду этим летом.
Обновлено в 16:35
Космос

Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА

Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
Обновлено вчера в 10:12
Политика

Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:41
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